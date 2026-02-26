Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Colombia
Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador se agudizan con el incremento al 50% de la "tasa de seguridad".CORTESÍA

Gobierno suspende diálogo con Colombia y mantiene guerra arancelaria indefinida

El ministro Luis Alberto Jaramillo anunció que las conversaciones se rompieron de forma unilateral

El Gobierno de Ecuador rompió unilateralmente los canales de diálogo diplomático con Colombia y dispuso mantener de forma indefinida el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones del país vecino, pasando del 30 al 50 % a partir de este 1 de marzo.

RELACIONADAS

Una 'guerra' arancelaria

La decisión estatal, confirmada este 26 de febrero por el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, responde a la prohibición colombiana de ingresar 30 productos alimenticios ecuatorianos por vía terrestre. Esta restricción aduanera inmovilizó la carga de los exportadores nacionales en la frontera de Tulcán sin otorgar plazos de reacción logística.

CAN_X

CAN lanza un llamado urgente a Noboa y Petro por confrontación arancelaria

Leer más

Durante una intervención televisiva en Ecuavisa, el titular de la cartera de Producción justificó el alza arancelaria argumentando una inacción de la administración colombiana frente a las operaciones de grupos armados irregulares y narcotráfico en la zona limítrofe. La reactivación del flujo comercial sostenido dependerá exclusivamente de las acciones de seguridad que ejecute el Estado colombiano en sus territorios de frontera.

El conflicto jurisdiccional y aduanero inició formalmente en enero, cuando el presidente Daniel Noboa decretó una tasa inicial del 30 % para los productos colombianos, argumentando defensa nacional. En represalia, las autoridades de Colombia gravaron con el mismo porcentaje a 23 partidas arancelarias ecuatorianas, agrupadas en 73 subpartidas que abarcan bienes agrícolas e industriales esenciales.

La medida unilateral del país vecino, que se ejecutó cortando el paso a productos como arroz, banano, aguacates y mariscos, provocó un embotellamiento inmediato. Decenas de transportistas se encuentran imposibilitados de cruzar el puente internacional, obligando a las empresas a almacenar mercancía perecedera en bodegas temporales en la provincia del Carchi.

RELACIONADAS

La escalada de restricciones aduaneras genera repercusiones directas en las finanzas de los sectores productivos nacionales, desmintiendo la viabilidad de un bloqueo sin daños colaterales. Según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), los aranceles impuestos por Colombia impactan a 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales, cifra que representa la tercera parte del valor total que Ecuador comercializa hacia ese mercado.

Pese a las alertas emitidas por los gremios empresariales sobre las millonarias pérdidas inmediatas, la postura oficial busca matizar el impacto a largo plazo. El ministro Jaramillo argumentó que, si bien Colombia ofrece ventajas de transporte para el abastecimiento, el bloqueo comercial representa una coyuntura para que Ecuador reduzca su déficit en la balanza comercial buscando alternativas de proveeduría en otros mercados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Punch: PETA insta a mover al macaco viral a un entorno más natural

  2. Gobierno suspende diálogo con Colombia y mantiene guerra arancelaria indefinida

  3. 5 reglas de oro para proteger a tus hijos: Seguridad con amor y sin miedo

  4. Comisión de Salud fiscaliza al IESS Guayas: abastecimiento de medicamentos en 51%

  5. ¿Por qué cambia la fecha de Semana Santa cada año? Explicación sencilla

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué documentos son necesarios para presentar la solicitud de devolución del IVA?

  2. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

  3. Edad de Aquiles Álvarez: ¿Por qué se cuestiona el trámite del alcalde de Guayaquil?

  4. AME respalda la reforma al Cootad de Daniel Noboa y admite posibles despidos en GAD

  5. Beneficios para adultos mayores en Ecuador: transporte, servicios y salud

Te recomendamos