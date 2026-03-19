Guayaquil vuelve a amanecer con montículos de basura en sus avenidas principales

La mañana de este jueves 19 de marzo, los desechos se acumulan en varias vías de Guayaquil

En la avenida José María Egas, en La Alborada, hay basura acumulada la mañana de este jueves 19 de marzo.

Guayaquil amaneció este jueves 19 de marzo con montículos de basura en diversas avenidas principales. Por tercer día consecutivo, los desechos están amontonados en varias vías, generando contaminación y malos olores.

Uno de los casos se evidencia en la avenida Antonio Parra Velasco, entre las ciudadelas Sauces 2, Sauces 7 y Acuarela del Río. Las fundas con desechos están agrupadas en los parterres centrales.

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Carlos Valarezo, residente de la manzana 103 de Sauces 2, explicó que el carro recolector del consorcio Urvaseo recorrió la zona por última vez a las 17:00 del miércoles 18, lo que llamó la atención de sus vecinos.

"Nos sorprendió a todos ayer (miércoles). El problema es que no dicen a qué hora pasarán. Algunos sacamos rápido la basura, pero otros ya la sacaron a las 6 de la tarde, porque siempre pasan a las 8 de la noche recogiendo", expresó el ciudadano.

La avenida Antonio Parra Velasco, en el norte de Guayaquil, amaneció con montículos de basura este jueves 19 de marzo. Andrés García

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El escenario se replica en zonas como la avenida Isidro Ayora, en la primera etapa de la Alborada. Fundas de basura de color negro están esparcidas sobre la acera, junto a un parterre.

"La basura se está acumulando y no tenemos certeza de la hora en la que vendrá el recolector. Deben anunciar los horarios. Han tenido varios días para organizarse con el toque de queda, cambiar la hora de las rutas, pero esperan a que estalle el problema para resolver", expuso Gabriela Gutiérrez, residente de esa zona del norte de Guayaquil.

Los montículos de basura se evidencian en zonas como la avenida José María Egas, también en la Alborada; en la avenida Francisco de Orellana, o en las calles Acacias y Bálsamos, en la ciudadela Urdesa.

Hasta las 09:50 de este jueves 19 de marzo, las fundas amontonadas con desechos se mantenían en diversos sectores de la urbe porteña, a la espera de la llegada de los carros recolectores.

En las calles Acacias y Bálsamos, en Urdesa, hay basura acumulada que emana malos olores. Juan Pablo Pérez

COE cantonal de Guayaquil pide al Gobierno central autorización para el paso de carros recolectores de basura

Tras la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Guayaquil, realizada el miércoles 18 de marzo, las autoridades locales solicitaron al Gobierno central a autorizar que los carros recolectores de basura se movilicen durante el horario de toque de queda, de 23:00 a 05:00.

"La recolección registra una disminución de entre 15 % y 20 %, lo que incrementa el riesgo de taponamientos en sumideros y alcantarillas en medio de la temporada de lluvias, así como la posible proliferación de enfermedades bacterianas, hongos e infecciones", señaló el COE cantonal.

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