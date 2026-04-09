¿Qué es Rumbo Plural en Ecuador? El movimiento ciudadano que advierte sobre crisis democrática

Publicado por Mariela Rosero Ch. Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ciudadanos liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas se unieron en este colectivo Rumbo Plural.

No tienen aspiraciones políticas ni buscan cargos, solo abrir el debate sobre pérdida de institucionalidad y deterioro democrático, según dicen.

La crisis del Ecuador no es solo económica ni de seguridad, por eso creen que hay que hablar sobre autoritarismo y pérdida de credibilidad de instituciones.

La noche del 8 de abril de 2026, abogados, académicos, políticos y empresarios difundieron en sus cuentas de X el mensaje de Rumbo Plural, una iniciativa que se presenta como un espacio ciudadano de deliberación democrática en Ecuador.

En sus videos y en su sitio web, impulsores de Rumbo Plural aclaran: “No somos un partido político ni una plataforma electoral. Somos ciudadanas y ciudadanos que decidimos que la sensatez no puede seguir siendo espectadora”.

Según el pronunciamiento, Rumbo Plural busca “elevar la conversación nacional, no reproducir su ruido”, en un contexto que describen como marcado por la disputa entre “dos modelos de populismo autoritario” que, a su criterio, no representan una salida real para el país.

En ese escenario, advierten sobre la pérdida de credibilidad institucional, la penetración de la corrupción y la criminalidad en el Estado, así como el deterioro de los servicios públicos y la menor participación ciudadana.

¿Cuál es el objetivo de Rumbo Plural?

Frente a este diagnóstico, la iniciativa Rumbo Plural plantea una pregunta: ¿una ciudadanía unida puede transformar el destino del país? Ellos responden que sí es posible. Consideran que Ecuador atraviesa una crisis que no solo es económica ni de seguridad. Y presentaron una agenda de trabajo basada en cinco ejes prioritarios:

Los temas en los que se enfocará el colectivo Justicia y Estado de Derecho Designación de autoridades Seguridad, corrupción y crimen organizado Economía Sistema electoral

¿Cuáles son los integrantes de Rumbo Plural?

Entre otros, esta plataforma está conformada por Julio César Cueva, Rodrigo Gómez de la Torre, Verónica Arias, Karen Sichel, Jorge Peñafiel, Pablo Encalada Hidalgo, Jairón Merchán, Gabriela Panchana, Diego Ordóñez,María Josefa Coronel, Gonzalo Muñoz, etc.

¿De qué línea son los miembros?

Liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas. Afirman que no les une una ideología común, sino "acuerdos mínimos irrenunciables sobre democracia, institucionalidad y ética pública".

En su sitio web, los integrantes afirmaron que no son voceros de ningún gobierno, candidatura ni sector económico y que tampoco son un espacio de activismo reactivo.

Adelantaron que: "Quien asume un cargo público o candidatura se excusa automáticamente. Sin excepciones".