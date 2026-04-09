Revolución Ciudadana pide que el TCE revoque la suspensión del movimiento

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Lo que debes saber RC pide al TCE revocar suspensión de nueve meses por el caso Caja Chica, anuncia el abogado Gabriel Rivera este 8 de abril.

Informe de la UAFE excluiría a la Revolución Ciudadana del manejo ilícito de fondos, según defensa presentada al TCE.

Suspensión del movimiento correísta impide participar en seccionales del 29 de noviembre, mientras sigue investigación de Fiscalía.

El abogado del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriel Rivera, anunció este 8 de abril de 2026 que ingresó una solicitud en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que el juez Joaquín Viteri revoque la suspensión por nueve meses, como lo dispuso tras conocer que la organización correísta era investigada por la Fiscalía en el caso Caja Chica.

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Rivera señaló que la petición se presentó una vez que recibió dos documentos: uno de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y otro de la Fiscalía, respecto a la investigación del movimiento.

Según el defensor de la organización correísta el informe de la UAFE "excluye de cualquier responsabilidad de manejo ilícito de recursos al movimiento Revolución Ciudadana, lista 5", por ese motivo, envió ese documento al Ministerio Público para solicitar que la Fiscalía deje sin efecto el oficio que remitió en marzo al TCE para que suspenda al movimiento.

Fiscalía habría contestado a la RC

"El fiscal nos ha contestado ayer (martes) que Fiscalía no envió ese documento al TCE. Lo hace mediante impulso fiscal y, en realidad, el fiscal general no miente porque él no lo mandó y es la única persona que lo podía hacer, atento a lo que dispone el Código de la Democracia", explicó en referencia a la supuesta respuesta que habría recibido de Carlos Alarcón.

Con base en esos documentos, Rivera acudió al TCE para pedir que el organismo deje sin efecto la suspensión temporal, como lo ordenó el juez Viteri el pasado 6 de marzo, cuya decisión inhabilitó al movimiento para participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

"Hemos solicitado la revocatoria de la medida impuesta, toda vez que la propia Fiscalía ha dicho que no la solicitado. Esperamos que en las próximas horas se reivindique", manifestó Rivera, a la vez que tildó a la suspensión como una "medida arbitraria".

La petición del fiscal, según el TCE

Aunque Viteri afirmó contar con los documentos, el auto de admisión de la causa contra la Revolución Ciudadana en el TCE señala que la denuncia contra el movimiento fue "presentada por Carlos Leonardo Alarcón, Fiscal General del Estado (e), que se encuentra suscrita por su delegada, Judith Bonilla, la cual se sustenta en un procedimiento de carácter reservado".

La indagación que originó el proceso contra la RC se deriva de la investigación de Fiscalía por el presunto financiamiento ilícito desde Venezuela a la campaña de la excandidata correísta, Luisa González.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, junto a Luisa González, excandidata presidencial del correísmo.Foto: X

Tras la notificación del Ministerio Público, Viteri dispuso que Fiscalía informe cada 30 días sobre el estado de la investigación.

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