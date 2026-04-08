Abogado de Inycofyi: “Astrobryxa nos subcontrató para Salitral y Quevedo”

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Subcontratista de Astrobryxa: Inycofyi sostiene que los 3,2 millones de dólares recibidos desde la cuenta de Progen corresponden a trabajos reales y verificables ejecutados en Salitral y Quevedo.

La empresa asegura que no tenía relación directa con Celec ni con Progen, y que Astrobryxa le adeuda 5,3 millones de dólares.

En los movimientos de la cuenta bancaria en EE.UU. de Progen aparecen pagos por 3,2 millones de dólares a Inycofyi Ingeniería y Construcciones.

¿Cuál es la relación de Inycofyi Ingeniería y Construcciones con Progen y a qué se deben estos pagos?

Estos pagos se deben a la obra civil que realizamos para Astrobryxa S.A., que es la empresa que nos subcontrató para llevar adelante las obras civiles y de ingeniería que se iban a desarrollar tanto en Quevedo como en Salitral. Nosotros ejecutamos cimentaciones, trabajos de pilotaje y actividades propias de la obra civil. A través de planillajes y avances mensuales de obra, validados por nuestro cliente Astrobryxa, se ejecutan los pagos.

¿Por qué los pagos salen de la cuenta de Progen?

El contrato establecido con Astrobryxa tiene una estipulación en la que esta empresa señala que los pagos también pueden hacerse a través de Progen. Entiendo que esto se debe a que la relación entre ellos permitía que los pagos pudieran visualizarse de esta manera.

¿Entonces, una parte del dinero que entregó Celec sí se usó para cumplir los contratos para el montaje de las plantas termoeléctricas de Salitral y Quevedo?

Sí. A nosotros nos contrataron para hacer una obra civil que fue desarrollada, ejecutada y es verificable. Nuestro cliente, Astrobryxa, es el único que tenía relación con Progen y Celec; una relación administrativa y técnica.

¿De cuánto era el contrato de Inycofyi Ingeniería y Construcciones con Astrobryxa?

Era de alrededor de 11 millones de dólares, de los cuales aún tenemos valores pendientes.

El contrato de Inycofyi con Astrobryxa señalaba que los pagos también podían hacerse a través de Progen.

Marco Antonio Núñez, gerente legal de Inycofyi Ingeniería y Construcciones

¿Solo de obra civil?

Son trabajos de ingeniería civil y eléctrica, además de la construcción de obras.

¿Qué ingeniería eléctrica realizaron?

Para mencionar el BoP (Balance of Plant) —que se refiere a todos los sistemas, infraestructuras y obras necesarios para la puesta en marcha de una central eléctrica, excluyendo el equipo principal—, es una infraestructura que permite que el sistema funcione. Nosotros validamos cierta parte.

¿Cuál era el plazo y en qué etapa del contrato con Astrobryxa están?

Entregamos toda la obra civil que nos fue adjudicada. Era un contrato marco y se desarrolló bajo órdenes de trabajo. Nosotros presentábamos una propuesta de trabajo y era aprobada por Astrobryxa, quienes decidían qué contratistas iban a operar el tema. Todas las órdenes de trabajo que nos aprobaron las ejecutamos al 100 %.

¿Entonces no había un plazo?

No me gustaría darle una cifra inexacta, pero era un plazo hasta completar las obras. Las obras se desarrollaron desde agosto de 2024 hasta diciembre de 2024. A finales de ese año fueron suspendidas porque no se estaban realizando los pagos. Eso derivó en que se reinicien los trabajos en febrero de 2025, porque Progen también esperaba unos pagos en esa fecha.

¿Cuánto les adeuda Astrobryxa?

Alrededor de 5,3 millones de dólares.

¿Cómo piensan cobrarlo?

Es una pregunta complicada. Hemos iniciado una demanda civil por incumplimiento contractual y por daños y perjuicios, si esto corresponde.

¿Cómo recibe la noticia de que su empresa aparece no demandada, pero sí mencionada en esta demanda de Celec contra Progen en EE.UU.?

No nos resultó extraño, porque incluso fuimos contactados por los abogados de Celec, quienes están patrocinando el proceso en Florida. Ellos nos han solicitado información respecto al tema y les hemos entregado toda la documentación relacionada con pagos, contratos, órdenes y planillas, que son los respaldos de los dineros que recibimos.

Esperamos que el proceso judicial transparente todo. Nuestra participación en los proyectos ha sido exclusivamente como ejecutores y constructores de la obra civil.

Iniciamos una demanda civil contra Astrobryxa por incumplimiento contractual; nos adeudan $ 5,3 millones. Marco Antonio Núñez, gerente legal de Inycofyi Ingeniería y Construcciones

¿Cómo está el proyecto que ustedes están desarrollando en Machala?

No tenemos un proyecto en Machala.

¿En El Descanso?

Sí, el proyecto que desarrollamos con Elecaustro es en Azuay. Este proyecto fue adjudicado al consorcio Prime Energy Group, del cual nosotros formamos parte. El proyecto tiene dos etapas: la inicial fue la construcción de las facilidades y la segunda es la provisión de energía. En septiembre de 2025, el consorcio arrancó con la provisión de energía a Elecaustro sin mayores problemas. La administración, operación y gestión la maneja el consorcio.

Volviendo al tema de la demanda de Celec, ¿ustedes esperan que el juicio en Florida les beneficie?

No sé si el término sea "beneficiar". Somos una empresa con más de 15 años de trayectoria en el sector de la construcción en el país; sin embargo, el hecho de no haber podido cobrar los valores pendientes representa un impacto económico para la compañía.

¿Por qué Inycofyi, cuyo segmento principal es la construcción, decidió participar en estos procesos que tienen más relación con la provisión de energía eléctrica?

Si bien son contratos relacionados con el sector energético, Inycofyi no presentó ninguna propuesta para la adjudicación de contratos de generación. Nosotros nos limitamos a la ejecución de las obras civiles requeridas para ese tipo de proyectos. La generación eléctrica no es nuestro nicho de negocio.

¿Cuál es la relación de Inycofyi con la abogada Doménica López Arboleda, quien trabajó con ustedes y luego fue asesora del ministro Roberto Luque?

Es una abogada que nos ha brindado asesoría en temas contractuales y administrativos.

¿Tuvo ella relación con algún contrato o les facilitó información privilegiada?

No, de ninguna manera. Nosotros no presentamos ninguna oferta a Celec, por lo que no hubiésemos necesitado información previa al no haber sido parte de ningún proceso licitatorio.