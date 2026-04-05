Cuenta bancaria de Progen que recibió $110 millones de Celec registra 0 dólares

En un nuevo capítulo del litigio por el presunto fraude de Progen Industries, la empresa pública Celec EP presentó el 3 de abril de 2026 su respuesta ante la Corte Federal del Distrito Medio de Florida. El documento judicial al que accedió EXPRESO rechaza la solicitud de protección de movimientos financieros planteada por los demandados, con la cual buscan bloquear el acceso a datos bancarios y registros de transferencias clave para rastrear el destino de los fondos públicos.

La pugna por la transparencia financiera en el sistema federal

La defensa de Celec sostiene que los demandados buscan obstruir la investigación al intentar anular citaciones dirigidas al Banco de la Reserva Federal de Nueva York y a Clearing House Payments Company LLC (CHIPS). Estas instituciones resultan fundamentales, pues por ellas fluyeron los fondos que la estatal califica como "sustraídos". Celec enfatiza que rastrear el destino de los casi $ 110 millones de los ecuatorianos es vital para sustentar los cargos presentados por la Ley RICO o antimafias.

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Según el escrito, Progen no ha proporcionado pruebas significativas hasta la fecha. Sin embargo, información de terceros como Regions Bank revela que, para el 30 de enero de 2026, la cuenta que recibió los depósitos del Estado ecuatoriano tenía un saldo de $ 0. El dinero fue drenado hacia cuentas personales, familiares y empresas intermediarias antes de asegurar la operatividad de los equipos eléctricos que debían proveer de 150 MW, desde las centrales de El Salitral y Quevedo, sobre los que hasta la fecha Ecuador no ha recibido ni un solo vatio.

El rol de Inycofyi y Astrobryxa en la red de pagos

La respuesta de Celec asegura que Progen involucró a la compañía ecuatoriana Astrobryxa S.A., propiedad de Karla Saud Calero y José Walther Manrique Suárez, en lo que denomina una "actividad criminal". Bajo el pretexto de subcontratación para instalar generadores en Quevedo y Salitral, Progen admitió el desvío de $ 20 millones hacia esta firma. Además, se identificaron pagos directos a Karla Saud Calero, copropietaria de dicha empresa.

En este esquema también aparece Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A. (FYI Group), propiedad de Fabián Yar Imbaja. Los registros financieros exponen que, entre febrero y marzo de 2025, esta firma recibió un total de $ 3,25 millones. Inycofyi figuraba como operadora técnica local vinculada a los intermediarios de Astrobryxa y formaba parte del entramado para asegurar contratos durante la emergencia energética de 2024. Yar Imbaja, además, obtuvo en esa época otro contrato por $ 18,5 millones con Elecaustro para la termoeléctrica El Descanso, afuera de Cuenca.

Gastos de lujo y pagos a exfuncionarios bajo la lupa

La documentación presentada ante el juez Jung detalla que el dinero de la emergencia eléctrica financió lujos personales. Andrew Williamson, CEO de Progen, utilizó cerca de $ 1,5 millones para pagar sus tarjetas de crédito American Express. El rastro del dinero también condujo a un pago de $ 330.000 a José David Trujillo, exfuncionario de Celec EP, especialista en adquisiciones hasta 2020 (según su última declaración), y a transferencias por $ 1,45 millones a Two Lions Holdings, empresa vinculada a Williamson.

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Frente a la solicitud de Progen de proteger sus datos bancarios alegando privacidad, Celec responde que los demandados carecen de legitimación procesal para impugnar citaciones dirigidas a terceros (Regions Bank). La estatal insiste en que el interés público de recuperar los fondos prevalece sobre cualquier intento de ocultamiento. La demanda recalca que los equipos entregados no eran nuevos, sino unidades usadas o averiadas que no mitigaron la crisis energética.

Detalle de los registros financieros del Regions Bank sobre la cuenta de Progen

A continuación se detalla el desglose de los movimientos de fondos más relevantes en el caso CELEC vs. Progen.

Astrobryxa S.A. / LLC:

La empresa Progen admitió haber transferido $ 20 millones a esta entidad. Sin embargo, en el reporte de Regions Bank se registra que en febrero de 2025 Astrobryxa S.A. (Ecuador) recibió tres transferencias por $ 5 millones y Astrobryxa LLC recibió una transferencia por $ 1,5 millones. En marzo de 2025, Astrobryxa LLC recibió otra transferencia por $ 1,8 millones. Lo que da un total de $ 8,3 millones.

INYCOFYI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.:

Esta operadora técnica local, también llamada FYI Group y de propiedad de Fabián Yar Imbaja, recibió un total de $ 3,25 millones. Los pagos se dividieron en dos transferencias de $ 2,1 millones en febrero de 2025 y una de $ 1,1 millones en marzo de 2025.

Andrew Williamson (CEO de Progen):

Desvió casi $ 1,5 millones para pagar facturas personales de sus tarjetas American Express. Además, transfirió $ 1,45 millones a Two Lions Holdings, una empresa que funciona como su músculo financiero personal.

John Manning (Director de Progen):

Recibió una transferencia directa de aproximadamente $ 1,1 millones de los fondos de la estatal ecuatoriana.

Empresas presuntamente ficticias:

Se rastrearon pagos por casi $ 4 millones a compañías sin operaciones significativas registradas, identificadas como SBM Constructions, Inter Fab Services y Rayk Holdings.

José David Trujillo (exfuncionario de Celec EP)

El exfuncionario de Celec EP, en el cargo de especialista de adquisiciones (hasta 2020), recibió un pago directo detectado de $ 330.000.

Genertek Power:

Esta entidad, también demandada en el proceso, recibió aproximadamente $ 350.000.

Karla Saud Calero (Accionista de Astrobryxa)

Recibió $ 50.000 de forma directa, a su cuenta personal.

Gastos personales varios:

Se identificaron aproximadamente $ 5.000 destinados al pago de manutención infantil (child support) de los directivos en jurisdicciones de Florida, Texas y Puerto Rico.

EXPRESO se contactó con INYCOFYI Ingeniería y Construcciones S.A. para incluir su postura sobre los pagos recibidos, su relación con Progen y el contrato Elecaustro. Estamos a la espera de una respuesta.

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