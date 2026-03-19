Progen: Delegación de Celec demostró más interés en Disney que en inspección técnica

La contrademanda expone que el personal de la Celec que acudió a una segunda revisión de los equipos no tenía perfil técnico

La contrademanda presentada en febrero de 2026 en Estados Unidos, por Progen contra la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), expone, entre otros temas, que una delegación de esta empresa pública a cargo de revisar los generadores de energía eléctrica en Florida demostró “más interés” en realizar actividades recreativas, que en inspeccionar estos equipos, contratados en plena crisis eléctrica de Ecuador.

Según el documento, en septiembre de 2024 se realizaron inspecciones de los equipos para el proyecto Salitral. En una primera fase, AP Inspections evaluó los generadores de manera virtual. Los informes del 14 y 15 de septiembre concluyeron que cumplían las condiciones, expone Progen.

Sin embargo, el 18 de septiembre la Celec decidió enviar una nueva delegación para una segunda inspección. Progen sostiene que este grupo no estuvo integrado por “perfiles técnicos”, sino “por personal no directivo y asistentes”. En este contexto, señala que los funcionarios habrían mostrado “más interés en visitar Disney y centros comerciales” en lugar de inspeccionar los generadores.

Diario EXPRESO buscó este 19 de marzo la postura de la Celec sobre este tema y está a la espera de su respuesta.

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La contrademanda detalla también que en esta visita se aprobó la segunda inspección de los generadores. Aunque, estos equipos de Salitral (26), que debían aportar 100 megavatios (MW), no han entrado en operación. Además, la Celec ha reconocido que no son nuevos, como establecían los pliegos.

Por esta razón, la estatal ecuatoriana demandó en 2025 a Progen bajo la Ley Rico en EE.UU. porque -según la Celec- obtuvo contratos millonarios mediante información falsa. Por ello, solicitó una indemnización de $110 millones.

La posición de Progen

Además, de lo expuesto la empresa estadounidense señala en la contrademanda que:

Fue inducida a participar en los contratos con información falsa y documentos adulterados.

Confió en los intermediarios José Walther Manrique Suárez y Karla Julieta Saud Calero, accionistas de Astrobryxa, quienes le habrían ofrecido acceso a los procesos bajo premisas incorrectas.

Fue utilizada como “chivo expiatorio” para desviar la atención de la crisis de apagones.

Acusa a Celec de ocultar información clave, incluyendo posibles conflictos de interés en el proceso.

Cumplió con la importación e instalación de 46 generadores, bajo el concepto de “cero horas”, que no implica equipos nuevos de fábrica.

Ante este escenario, denuncia sabotaje, retrasos administrativos y falta de infraestructura que afectaron la ejecución. Por esto solicita un jucio por jurado.

La posición de la Celec

La posición de la Celec, según la demanda presentada en diciembre en Estados Unidos, es que fue engañada por Progen para adjudicar contratos millonarios.

Afirma que se presentó información falsa, incluidos certificados y características técnicas de los equipos.

Indica que los generadores no eran nuevos ni cumplían con lo contratado.

Señala que los proyectos no entraron en operación, pese a los pagos realizados no se entregó ni un solo megavatio al sistema eléctrico.

Plantea la existencia de una estructura organizada para defraudar al Estado ecuatoriano.

Argumenta que se aprovechó la urgencia de la crisis eléctrica para concretar contratos.

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Luis Andrade Polanco, docente universitario y especialista en Contratación Pública, explica que ante las acusaciones de la Celec y Progen, la justicia estadounidense deberá revisar las pruebas para establecer quién tiene culpa y quién no. “En los procesos judiciales no gana en el que más grita, si no el que puede probar sus aseveraciones”.

En este sentido, el especialista indica que en estos procesos paralelos -demanda de la Celec y contrademanda de Progen- presentados en el Distrito Medio de la Florida, más allá de lo expuesto deberán probar sus alegatos, caso contrario las acciones de Progen y de la Celec corren el riesgo de quedar en el “vacío”.

“La defensa del Estado ecuatoriano debe contar con los elementos necesarios para que su posición sea firme, probable y, como consecuencia de ello, se logre una sentencia a favor que permita recuperar los recursos entregados a Progen”, resalta Andrade Polanco.

Por su parte, Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador, considera que la acción impulsada ahora por Progen en contra de la Celec es una “cortina de humo” porque está deslindando su responsabilidad sobre los equipos entregados para los proyectos Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW).

Salinas enfatiza que para esta contratación en los términos de referencia se establecieron los plazos, características de los generadores, condiciones técnicas y otros que “no fueron respetados” porque, en su criterio, en el personal de la Celec tampoco “no hubo la solvencia técnica” para hacer cumplir los requerido.

Por ello, reiteró: “Para mí, esto es una estafa. El país requería equipos nuevos para generar 150 megavatios, y el resultado es que hasta ahora no existe nada de eso”.

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