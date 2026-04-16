Ecuador y Colombia: la crisis bilateral que amenaza las economías de ambos países

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El enfrentamiento entre los gobiernos de Ecuador y Colombia no solo es irresponsable, sino profundamente dañino para millones de ciudadanos que hoy pagan el precio de decisiones políticas miopes. En un contexto global de tensiones que han elevado el precio del petróleo, ambos mandatarios optan por escalar un conflicto innecesario, lejos del sentir de sus pueblos.

Las posturas rígidas están asfixiando el comercio bilateral, vital para ambas economías. Empresas enfrentan la quiebra; camioneros han paralizado sus actividades por falta de carga, y comerciantes buscan proveedores alternativos ante aranceles que hacen inviable competir.

El daño es evidente. Ecuador necesita energía que Colombia no vende, mientras Colombia requiere productos agrícolas ecuatorianos que hoy resultan impagables. Esta desconexión refleja una alarmante falta de visión. Los gobiernos han olvidado su deber: servir a sus ciudadanos, no sacrificarlos.

Más grave aún es el desprecio por una historia común. Son naciones hermanas, unidas por la geografía y su pasado en la Gran Colombia. Romper esos lazos por intereses coyunturales es un error y una traición. Persistir en esta confrontación es condenar a ambos países al estancamiento.