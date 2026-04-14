Petro amenaza con no vender energía a Ecuador y escala tensión con Noboa por aranceles y frontera

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Noboa anunció la imposición de aranceles (tasa de seguridad) a importaciones de Colombia el 21 de enero de 2026, entrando en vigor el 1 de febrero de 2026 inicialmente con un 30%.

La medida fue justificada por falta de cooperación en seguridad fronteriza.

La tasa escaló al 50% en marzo y al 100% subirá desde el 1 de mayo de 2026.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras declaraciones este martes 14 de abril de 2026 sobre la relación bilateral con Ecuador y la política comercial vigente, durante una reunión de gabinete en Ipiales, ciudad fronteriza con el país vecino. Sus palabras estuvieron dirigidas al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de crecientes tensiones entre ambos gobiernos.

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Cruces por falta de diálogo entre Bogotá y Quito

Petro fue enfático al asegurar que no suministrará energía eléctrica a Ecuador mientras se mantengan medidas arancelarias que considera perjudiciales. Según el jefe de Estado colombiano, la relación debe replantearse sobre la base de beneficios mutuos para ambos pueblos.

El mandatario colombiano acusó a Noboa de evitar el diálogo directo entre ambos gobiernos. Recordó un encuentro previo en Panamá donde, según su versión, el presidente ecuatoriano no aceptó discutir temas de interés común.

En su intervención, Petro insistió en que las decisiones deben beneficiar a los dos pueblos y no responder a intereses unilaterales. Recalcó que la integración regional debe primar sobre las diferencias coyunturales.

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Críticas al cierre comercial y sus efectos en el contrabando

Uno de los puntos más polémicos fue la situación en la frontera colombo-ecuatoriana. Gustavo Petro advirtió que las decisiones del Gobierno ecuatoriano podrían estar facilitando el avance de estructuras criminales en esa zona.

En ese contexto, cuestionó la falta de infraestructura vial hacia Esmeraldas, señalando que el temor al narcotráfico ha frenado proyectos clave. Para el presidente colombiano, esta visión desconoce las dinámicas reales del tráfico de drogas a nivel global.

Advertencias por seguridad en la frontera binacional

El presidente colombiano también criticó el cierre o restricción del comercio fronterizo como estrategia de control. A su juicio, estas medidas terminan incentivando el contrabando y fortaleciendo economías ilegales.

Como ejemplo, recordó la experiencia de la frontera entre Colombia y Venezuela. Allí, dijo, el cierre permitió la expansión de grupos criminales hasta que se reactivó el comercio formal.

Petro defendió la integración económica como mecanismo para debilitar a las mafias. Argumentó que el aumento del comercio genera empleo, actividad empresarial y reduce la dependencia de economías ilícitas.

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Ajustes económicos y nuevos mercados

En materia comercial, el mandatario mencionó la implementación de subsidios internos para fortalecer la producción nacional frente a restricciones externas. Además, señaló que “no hay aranceles del 100 % (a productos ecuatorianos), no somos tan brutos”, afirmó, al tiempo que defendió una política de apertura selectiva en la que bienes necesarios para Colombia puedan ingresar con arancel cero.

Asimismo, Petro propuso redirigir los flujos comerciales afectados por la crisis bilateral hacia otros mercados regionales. En particular, mencionó a Venezuela como un destino clave para las exportaciones colombianas que no puedan ingresar a Ecuador debido a las restricciones arancelarias.

Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la articulación con la Comunidad Andina no será suspendida. “Ese es el poder de este pueblo, unido y no dividido”, afirmó, al tiempo que advirtió que supuestos intereses extranjeros buscarían fracturar la relación entre Ecuador y Colombia: “quieren dividirnos y que nos matemos, y no vamos a caer en esa trampa”.

Además, Petro volvió a denunciar que el expresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue nacionalizado como ciudadano colombiano, en septiembre de 2025, está detenido en condiciones que calificó como inhumanas. Este caso, afirmó, será un punto central en la agenda bilateral y en sus reclamos diplomáticos.