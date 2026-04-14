"Con el precio del diésel no podemos brindar el servicio al 100%", dicen transportistas de Pichincha

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

El gremio del transporte público y comercial de Pichincha expresó su preocupación este 14 de abril de 2026 por el reciente incremento del precio de los combustibles, al asegurar que el aumento de los costos operativos compromete la sostenibilidad del servicio y podría afectar a los usuarios.

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Desde el 12 de abril, el valor de los combustibles en Ecuador volvió a subir. La gasolina de 85 octanos (extra y ecopaís) pasó de $ 2,89 a $ 3,02 por galón. Mientras que el diésel aumentó de $ 2,83 a 2,96.

El dirigente, Carlos Brunis, rechazó los continuos incrementos en los combustibles, señalando que estos golpean la economía de miles de transportistas. “La operación del sistema se ve cada vez más afectada y esto también impacta a la ciudadanía”, afirmó.

Según explicó, el alza en los insumos ha reducido significativamente la capacidad operativa. Por ello, el principal llamado es al Gobierno para que los incluya en las mesas de trabajo que se conformaron tras la eliminación del subsidio al diésel.

Brunis fue enfático en señalar que, con los actuales precios del diésel y la gasolina, no es posible garantizar el servicio al 100%. “Con la inversión que se realiza no se puede continuar con las mismas tarifas”, sostuvo, al tiempo que hizo un llamado al Municipio de Quito para avanzar en la metodología tarifaria que permita, a futuro, la revisión de la tarifa.

Fin de la compensación del Gobierno

El dirigente también advirtió sobre la incertidumbre que enfrenta el sector ante el fin de las compensaciones estatales. En el caso del transporte intraprovincial, este beneficio concluye en abril, sin claridad sobre su continuidad en los próximos meses. “No sabemos qué va a pasar con el transporte de Pichincha”, alertó.

Brunis reiteró su pedido al Gobierno Nacional para instalar mesas de trabajo que aborden no solo la situación económica, sino también los problemas de seguridad que afectan a conductores y pasajeros. Recordó que desde diciembre han solicitado una reunión con la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, sin obtener respuesta.

Queremos llegar al Gobierno. Es necesario que se considere a Pichincha en las mesas técnicas de seguridad Carlos Brunis, representante del gremio de transporte público y comercial de Pichincha

Asimismo, denunció que los asaltos a unidades de transporte continúan y que, pese a que la Ley de Tránsito fue publicada en agosto de 2021, aún no cuenta con un reglamento que permita su aplicación efectiva.

¿Qué medidas van a tomar?

Brunis descartó una reducción inmediata de frecuencias, pero aseguró que existe una creciente preocupación en el sector. En ese contexto, insistió en la necesidad de tomar decisiones “responsables y serias” y en mantener el diálogo como vía para evitar una mayor afectación al servicio de transporte en la provincia.

Mientras, los transportistas se mantienen en asambleas permanentes a la espera de respuestas concretas por parte de las autoridades.