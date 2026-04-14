Movilidad en Quito: Problemas en el sistema de recaudo quedan fuera del debate en el Concejo

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

El pleno del Concejo Metropolitano no dio paso al tratamiento de las fallas registradas en el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), pese a las alertas de concejales sobre problemas en su operación en paradas del Trole y Ecovía.

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La solicitud de cambio del orden del día fue presentada por el concejal Andrés Campaña, quien expuso que en varias estaciones presentan inconvenientes en los validadores, los cuales no reconocen correctamente la tarjeta Ciudad, cédulas ni códigos QR, lo que impide el acceso de los usuarios al sistema de transporte.

Recalcó que a tres años de administración municipal, es necesario evidenciar resultados concretos frente a las propuestas ofrecidas.

"¿El SIR funciona o no funciona?”, preguntó Campaña y señaló presuntos problemas tanto en el software como en el hardware. Por ello pidió que se aclare si es así o no.

Sin embargo, la moción para cambiar el orden del día y abordar el tema no prosperó. Ocho concejales votaron a favor, cuatro en contra, seis se abstuvieron y cuatro estuvieron ausentes, lo que impidió su tratamiento.

5% de incidencias, según el alcalde

Por su parte, el alcalde Pabel Muñoz defendió la implementación del sistema y recordó que la implementación del SIR es progresiva. Además, detalló que desde el 1 de abril, se ha registrado un nivel de incidencias del 5%, principalmente en los validadores.

“El sistema que se esperaba desde 2008 hoy ya está en funcionamiento. Como todo proceso, presenta incidencias en esta etapa inicial", dijo Muñoz.

Añadió que el tema será analizado entre el 10 y el 15 de mayo, cuando se cuente con una evaluación más completa tras la implementación.

El 13 de abril, el concejal Fidel Chamba cuestionó el proyecto a través de su cuenta en X, señalando que se han invertido más de 20 millones de dólares a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en un sistema que, según afirma, no cumple su función.

“QR inservibles, gente en la lluvia, y la ‘innovación’ fue volver al ticket manual”, escribió. Además, calificó la situación como una “burla” y aseguró que los problemas persisten sin respuestas claras de las autoridades de movilidad.