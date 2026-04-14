Fallas en el sistema de recaudo en Quito dejan usuarios varados; concejales piden explicaciones

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Apenas 14 días después de la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) en el Trolebús y la Ecovía, ya se registran fallas que han provocado molestias entre los usuarios y cuestionamientos desde el Concejo Metropolitano de Quito.

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Uno de los principales problemas reportados es la imposibilidad de los lectores para escanear los códigos QR, por lo que se han registrado largas filas en estaciones como El Recreo.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a decenas de usuarios aglomerados, mientras que en videos incluso se observa a personas ingresando al sistema por debajo de los torniquetes ante la falta de funcionamiento adecuado.

El concejal Fidel Chamba denunció la situación a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó la inversión realizada. “Más de 20 millones de dólares al PNUD por un sistema de recaudo que no recauda. QR inservibles, gente en la lluvia, y la ‘innovación’ fue volver al ticket manual”, escribió.

Añadió que los problemas persisten sin respuestas por parte de las autoridades de movilidad. “Esto no es falla. Es burla. Quito no aguanta más incompetencia”, enfatizó, al tiempo que exigió transparencia.

Pedido para que se trate el tema en el Concejo

Por su parte, el concejal Andrés Campaña solicitó este 14 de abril un cambio en el orden del día de la sesión del Concejo para que el Secretario de Movilidad comparezca y explique los inconvenientes registrados en el sistema, que afecta al Trolebús, la Ecovía y otros servicios municipales.

Las críticas también apuntan a los reiterados anuncios sobre la puesta en marcha del sistema. Campaña recordó que el alcalde había ofrecido varias fechas para su funcionamiento, siendo la última el pasado 1 de abril. Pero en la práctica, apenas unas pocas paradas operan con normalidad.

“¿Dónde está el sistema prometido? ¿Quién responde por este nuevo incumplimiento? Quito no puede seguir esperando la modernización de su transporte”, cuestionó el edil.

Municipio segura que hay monitoreo permanente

Desde la Alcaldía, en cambio, se sostiene que el sistema está en fase de implementación progresiva. El alcalde Pabel Muñoz aseguró que el SIR es monitoreado de forma permanente, lo que permite realizar ajustes oportunos. “El sistema está en funcionamiento y cada vez más ciudadanos están usando su tarjeta ciudad”, afirmó.

El burgomaestre explicó que existen varios mecanismos de acceso, como la tarjeta del Metro, la tarjeta ciudad, tarjetas preferenciales y la aplicación móvil “Quito nos mueve”. Además, insistió en que la implementación es escalonada precisamente para corregir fallas en el proceso.

“Los usuarios ven que es un gran cambio, nos iremos acostumbrando al ver las facilidades del sistema”, agregó.