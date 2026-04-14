Sector avícola cuestiona IVA a productos cárnicos por impacto en precios

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Conave advierte aplicación del IVA a carnes tras circular del SRI emitida en abril 2026



IVA a productos cárnicos podría subir precios y encarecer canasta básica en Ecuador



Sector avícola pide aclarar qué carnes pagan IVA para evitar impactos en consumidores





La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (conave) expresó su preocupación por los efectos económicos que podría generar la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a determinados productos cárnicos, tras la emisión de una circular del Servicio de Rentas Internas (SRI) que introduce nuevos criterios tributarios para el sector.

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Según el gremio, la medida genera incertidumbre jurídica al incorporar interpretaciones administrativas que no constan de forma expresa en la Ley de Régimen Tributario Interno, normativa que establece una tarifa del 0 % de IVA para los alimentos que se mantienen en estado natural y que no han sido sometidos a procesos que modifiquen su naturaleza.

Desde un enfoque técnico, conave sostiene que es necesario diferenciar los procesos que transforman un alimento, como la cocción o el embutido, de aquellos orientados a preservar su inocuidad y calidad, como ciertos tipos de marinado neutral aplicado a carnes crudas. En este último caso, el producto, según el gremio, no pierde su condición esencial ni su estado natural.

Sector avícola pide aclarar qué carnes pagan IVA para evitar impactos en consumidores.Archivo

Posible impacto en precios y canasta básica

El sector advierte que la aplicación del IVA a estos productos podría provocar un incremento cercano al 7 % en algunos precios al consumidor.

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Dado que los productos cárnicos representan aproximadamente el 32 % de la canasta familiar básica, el impacto se traduciría en un aumento estimado del 2 % en su valor total, equivalente a alrededor de $19 mensuales, tomando como referencia una canasta de $824.

Además del impacto en precios, conave señala que la medida afectaría la planificación financiera de los productores, quienes podrían verse obligados a presentar declaraciones sustitutivas, con el pago de impuestos, intereses y multas, basadas en interpretaciones que no estaban vigentes previamente.

Ante este escenario, el gremio reiteró su disposición a mantener un diálogo técnico con las autoridades tributarias, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de la normativa, preservar la seguridad jurídica y garantizar condiciones estables para la producción nacional de alimentos.