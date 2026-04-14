Plásticos en playa de Ecuador: ¿Dónde se encontró un vaso de campaña de Jamil Mahuad?

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Fundación Mingas por el Mar realiza jornadas para limpieza de playas , como parte del programa Olas de Cambio

, como parte del programa Olas de Cambio El envase de la campaña de Jamil Mahuad y otro de una marca de helados, probablemente de la década de 1980, fueron encontrados en Guayas y Santa Elena

"¿Qué estamos haciendo para realmente cambiar la historia de los plásticos en nuestro país?", cuestionó el colectivo ciudadano



Dos envases plásticos, creados entre las décadas de 1980 y 1990, fueron encontrados en dos playas de Ecuador por miembros y voluntarios de la fundación Mingas por el Mar, según informó la organización este martes 14 de abril de 2026.

Se trata de un vaso para helado, de una marca tradicional del país, cuyo logo es el que se usó entre 1953 y 1996, indicó la agrupación.

Mingas por el Mar recordó que aquel helado acompañó en la infancia a muchas personas que hoy son adultas.

El otro artículo que se halló fue un vaso de polipropileno (el segundo plástico más usado del mundo) que tiene el logo de la campaña presidencial de Jamil Mahuad, con la que llegó a Carondelet en 1998.

"Dos pedazos de historia ecuatoriana que el Pacífico nos devolvió como recordatorio: El plástico no desaparece, solo cambia de lugar", señaló Mingas por el Mar.

La organización indicó a EXPRESO que el envase de helado fue encontrado en General Villamil Playas (Guayas), mientras que el vaso de la campaña electoral estaba en la Reserva Puntilla, en Salinas (Santa Elena).

Reemplazar lo desechable por sistemas de reúso

Encontrar objetos fabricados hace 30 años evidencia que "usamos un material extremadamente duradero para productos —muchos innecesarios— que utilizamos apenas por minutos", recordó la fundación.

"El problema no es solo cuánto tardan en degradarse, sino lo que ocurre en ese proceso: la liberación de sustancias tóxicas que permanecen en los ecosistemas", advirtió Mingas por el Mar a EXPRESO.

Los plásticos de un solo uso, tales como vasos, platos y tarrinas, "en muchos casos ni siquiera pueden ser reciclados", señaló la institución.

"Esto refleja una gestión de residuos sólidos deficiente, que no ha mejorado lo suficiente en las últimas décadas", lamentó la entidad.

El mar nos regala esta lección del pasado. Lo que tiramos hoy será el 'tesoro arqueológico' de mañana". Mingas por el Mar sobre plásticos encontrados en las playas

Mingas por el Mar reconoció que hay avances para remediar los daños al medioambiente, por la presencia de plásticos de un solo uso, tanto por acciones públicas y privadas, pero que "los cambios en hábitos no están ocurriendo a la velocidad que la crisis exige".

"Para lograr un impacto real, se requiere con urgencia una política clara que regule la producción y venta de plásticos desechables, junto con el fortalecimiento de la gestión de residuos a nivel municipal", señaló la organización.

"Sin estos cambios estructurales, seguiremos enfrentando este problema dentro de 30 años", aseguró la fundación.