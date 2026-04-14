Lluvia en Guayaquil llegó tras días de intenso calor: en estos sectores se registró

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La lluvia se registró, pasadas las 19:00, en sectores como vía a la costa

en sectores como vía a la costa Ocurrió luego de cuatro días de intenso calor en Guayaquil y otras zonas del Litoral

en Guayaquil y otras zonas del Litoral Al clima extremo se sumaron los apagones imprevistos en varios sectores de la ciudad

El alivio, aunque momentáneo, llegó la noche de este lunes 13 de abril de 2026. Tras cuatro días de intenso calor, llovió en sectores del norte y sur de Guayaquil.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó, a las 19:24, que la lluvia dejó la calzada mojada en las siguientes avenidas:

Perimetral

Del Bombero

José Rodríguez Bonín

La lluvia se presentó, a los pocos minutos, en otras vías del norte y sur de la ciudad, tales como:

Modesto Apolo Ramírez

Vía a la costa

Perimetral

Barcelona

Incluso, hubo ciudadanos de sectores como la urbanización Puerto Azul, en vía a la costa, que reportaron truenos y relámpagos junto a la precipitación.

La ATM también indicó que llovió en zonas cercanas a la avenida Juan Tanca Marengo, la vía a Daule y el viaducto Flavio Alfaro.

La intensa ola de calor de los últimos días se sumó a los imprevistos cortes de energía eléctrica, que obligó incluso a que ciudadanos durmieran en sus vehículos, ante la falta de aire acondicionado en los hogares.