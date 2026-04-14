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Lluvias en Guayaquil

Lluvia en Guayaquil llegó tras días de intenso calor: en estos sectores se registró

Hubo calzada mojada en varias vías del norte y sur de la ciudad, según reportó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), pasadas las 19:00

En vías como la Perimetral llovió en la noche de este 13 de abril de 2026, luego de cuatro días de intenso calor.

En vías como la Perimetral llovió en la noche de este 13 de abril de 2026, luego de cuatro días de intenso calor.CORTESÍA DE ATM

Juan Pablo Pérez Tomalá
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Juan Pablo Pérez Tomalá

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Actualizado:

Lo que debes saber

  • La lluvia se registró, pasadas las 19:00, en sectores como vía a la costa
  • Ocurrió luego de cuatro días de intenso calor en Guayaquil y otras zonas del Litoral
  • Al clima extremo se sumaron los apagones imprevistos en varios sectores de la ciudad

El alivio, aunque momentáneo, llegó la noche de este lunes 13 de abril de 2026. Tras cuatro días de intenso calor, llovió en sectores del norte y sur de Guayaquil.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó, a las 19:24, que la lluvia dejó la calzada mojada en las siguientes avenidas:

  • Perimetral
  • Del Bombero
  • José Rodríguez Bonín

La lluvia se presentó, a los pocos minutos, en otras vías del norte y sur de la ciudad, tales como:

  • Modesto Apolo Ramírez
  • Vía a la costa
  • Perimetral
  • Barcelona

Incluso, hubo ciudadanos de sectores como la urbanización Puerto Azul, en vía a la costa, que reportaron truenos y relámpagos junto a la precipitación.

La ATM también indicó que llovió en zonas cercanas a la avenida Juan Tanca Marengo, la vía a Daule y el viaducto Flavio Alfaro.

La intensa ola de calor de los últimos días se sumó a los imprevistos cortes de energía eléctrica, que obligó incluso a que ciudadanos durmieran en sus vehículos, ante la falta de aire acondicionado en los hogares.

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