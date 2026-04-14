Fallece Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la agrupación argentina Enanitos Verdes, murió este lunes 13 de abril del 2026.

Staiti estaba internado en un hospital en Mendoza, Argentina, por complicaciones en su salud.

Asumió el liderazgo de la banda tras la muerte del vocalista y bajista Marciano Cantero en el 2022.

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, falleció este lunes 13 de abril del 2026 por complicaciones en su salud, según confirmó el medio Los Andes.

El músico se encontraba internado en un hospital en la ciudad de Mendoza, en Argentina, desde hace varios días, indicó el medio.

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"Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables", indicó Diego Gareca, subsecretario de Cultura de Mendoza.

Felipe Staiti, pieza clave en la construcción del rock latino

El nombre de Felipe Staiti está ligado de forma inseparable a la historia del rock latinoamericano. Como guitarrista y cofundador de Enanitos Verdes, fue pieza clave en la construcción de un sonido que, desde Mendoza, logró trascender fronteras y consolidarse en toda la región desde la década de 1980.

Su estilo se caracterizó por una guitarra melódica y directa, con riffs reconocibles que acompañaron himnos generacionales.

Canciones como Lamento boliviano, La muralla verde o Amigos —interpretadas junto a Marciano Cantero— reflejan esa capacidad de combinar sensibilidad pop con una base rockera accesible, lo que permitió a la banda conectar con públicos diversos en América Latina.

Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió un rol aún más visible dentro del grupo, también como vocalista, sosteniendo la continuidad de la banda en medio de un momento complejo.

Su presencia en los escenarios y su compromiso con el legado musical de Enanitos Verdes fueron interpretados como una forma de mantener viva una de las propuestas más emblemáticas del rock en español.