Tabla Grupo D de Copa Libertadores 2026: Barcelona SC, último y obligado a ganar ante Boca Juniors

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Barcelona SC afronta un desafío decisivo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El Ídolo del Astillero está obligado a ganar en su visita a Boca Juniors para salir del fondo del Grupo D y mantener intactas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la competencia.

(Te invito a leer: Boca Juniors vs Barcelona SC: la alineación de César Farías para el juego por Copa Libertadores 2026)

El compromiso se jugará este martes 14 de abril de 2026, desde las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio La Bombonera, ubicado en Buenos Aires.

Barcelona SC, sin margen de error en la Copa Libertadores 2026



Barcelona SC llega con presión máxima tras su debut fallido en el torneo continental. El equipo dirigido por César Farías cayó 1-0 ante Cruzeiro en el estadio Monumental, resultado que lo dejó sin puntos y en el último lugar del grupo.

Barcelona SC perdió en su debut ante Cruzeiro.ALEX LIMA

Ese triunfo permitió al conjunto brasileño ubicarse en la segunda posición con tres unidades, las mismas que tiene Boca Juniors, líder por diferencia de gol.

Boca Juniors llega como líder del Grupo D

El club Xeneize debutó con una victoria 2-1 en condición de visitante frente a Universidad Católica de Chile, que también integra la zona y aún no suma unidades.

Boca Juniors lidera el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.CORTESIA

La Bombonera, un escenario desafiante para Barcelona SC

En este contexto, el Ídolo del Astillero no tiene margen de error. Una nueva derrota complicaría seriamente sus aspiraciones internacionales, mientras que un empate tampoco sería suficiente para salir del fondo de la tabla.

Solo una victoria en Buenos Aires le permitirá reengancharse en la lucha por la clasificación a los octavos de final de la competencia.

Así va la tabla del Grupo D

Así se juega la fecha 2 del Grupo D

Boca Juniors vs Barcelona SC / Martes 14 de abril / 19:00

Cruzeiro vs Universidad Católica / Miércoles 15 de abril / 17:00

Barcelona SC saldrá a la cancha con la urgencia de sumar y con la mirada puesta en revertir un inicio adverso. Enfrente tendrá a un Boca Juniors sólido, que buscará hacerse fuerte en casa y consolidarse como líder del grupo.