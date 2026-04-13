Boca Juniors vs Barcelona SC: previa, dónde ver EN VIVO y a qué hora | Copa Libertadores 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Barcelona SC se prepara para enfrentar a Boca Juniors, en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, con la misión de sumar sus primeros puntos.

(Te invito a leer: Lamine Yamal invoca el espíritu de LeBron James para la remontada ante el Atlético en Champions)

El partido se jugará este martes 14 de abril de 2026, desde las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio la Bombonera de Buenos Aires.

Barcelona SC llega sin puntos y con presión

El Ídolo del Astillero llega con la urgencia de sacar un resultado que le permita salir del fondo del Grupo D, ya que no ha sumado puntos.

Darío Benedetto comandará el ataque de Barcelona SC.Miguel Canales Leon

César Farías tendrá a sus principales figuras para este encuentro como Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto, quien enfrentará a su exequipo.

Sin embargo, no tendrá disponible a Milton Céliz ya que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Posilble alineación de Barcelona SC:

Portero: José Contreras.

Defensas: Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa y Gustavo Vallecilla.

Mediocampistas: Matías Lugo y Jhonny Quiñónez.

Delanteros: Luis Cano, Darío Benedetto y Héctor Villalba.

Boca Juniors lidera del Grupo D de la Copa Libertadores

Por su parte, Boca Juniors llega como líder de la zona con tres unidades y tendrá equipo completo.

Boca Juniors suma tres puntos en la Copa Libertadores 2026.CORTESIA

Posible alineación de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro.

Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Boca Juniors en Ecuador y Sudamérica

En Ecuador y Sudamérica, el partido será transmitido por el canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

Estadísticas de Boca Juniors y Barcelona SC