Previa | Barcelona SC visita a Boca Juniors: "Ahí es donde debe sacar la casta en Copa Libertadores"

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Nicolás Asencio analiza el choque de Barcelona ante Boca Juniors en la Bombonera por la Copa Libertadores.



El histórico goleador pide eficacia ofensiva y jerarquía para sumar puntos clave como visitante en Argentina.



La falta de un "10" creativo exige que los extremos abastezcan al delantero para superar la defensa xeneize.

Barcelona afronta un nuevo desafío copero ante Boca Juniors en la Bombonera. El goleador histórico del Ídolo, Nicolás Asencio, quien conoce bien los duelos ante el Xeneixe, analizó el “complicado” partido de la noche de este martes 13 de abril y anticipó que el equipo tiene que fortalecerse ofensivamente.

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¿Qué le espera a Barcelona de visitante ante Boca?

Obviamente las Copa Libertadores son complicadas. No se puede decir a este o a otro equipo le vamos a ganar, porque así fue con Cruzeiro en el Monumental, que venía mal del torneo en Brasil, pero se llevó los puntos de acá.

Ojalá que le vaya bien porque a nivel internacional hay que poner la jerarquía y va a jugar un equipo copero. Lo importante es que Barcelona haga un buen papel.

¿Es posible que el Ídolo saque un resultado positivo allá?

Ya ha hecho buenos partidos internacionalmente con este plantel, así que por qué no pensar en que se puede sacar un buen resultado... A Boca también le ha costado estos últimos años, no ha podido conseguir cosas (logros), pero no deja de ser Boca.

Luca Sosa (d) de Barcelona SC disputa el balón con Keny Arroyo de Cruzeiro, en el partido de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.Jonathan Miranda

¿En qué puede mejorar este equipo dirigido por César Farías?

Siempre hay para mejorar en todas líneas, por eso se entrena cada día, tanto en la parte ofensiva y defensiva. Hay que ir buscando la idea que quiere el profe. Tener los delanteros más finos y aprovechar cada posibilidad de gol.

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En un equipo siempre lo que se busca es estar compactos en todas sus líneas, se espera que lo haga lo más pronto posible.

¿La ausencia de un jugador creativo es la razón por la falta gol?

Cuando tú no tienes un creativo en el fútbol debes tener los jugadores que van por fuera, por los contados, para atacar y tirar buenos centros. Entonces, si los de afuera no te abastecen al ‘9’ se notará la falta de pase gol. Sin embargo, hay equipos que ya no juegan con ‘10’ (creativo), pero sí con volantes ofensivos que son efectivos.

¿Lo ve pasando a Barcelona en esta fase?

Es normal que sea complicado, pero yo tengo fe que pueda pasar. Todavía quedan muchas fechas por disputarse, sin embargo, así como perdiste de local ahora el equipo tiene que tratar de ir a ganarle a uno de los rivales afuera para seguir peleando.

¿Qué recuerda de los partidos que enfrentó a Boca?

Es lindo jugar contra Boca, obviamente en un estadio lleno allá y acá... Son partidos bravos. Jugué dos veces con Barcelona, también lo hice con Deportivo Cuenca y de igual manera lo enfrenté cuando estuve allá en Argentina en Ferro.

Nicolás Asencio (i) y Jonatan Álves dieron la vuelta olímpica en el estadio Monumental.cortesía

¿Qué sensaciones tiene el jugador?

Todos los jugadores quieren estar en esta clase de partidos por la importancia de la Copa Libertadores. Ahí es donde tienes que sacar la casta, sacar todo lo que realmente tienes por demostrar en cancha. El jugador lo sabe.

¿Qué se dice en el camerino en la previa?

Lo normal. Ya cuando tú entrenas bien durante la semana, obviamente vas a tener la seguridad de que se puede hacer un gran partido, así que siempre hay que estar convencido de lo que tú haces en la práctica para después demostrarlo en la cancha.

Datos en la previa de Boca Junios vs Barcelona SC