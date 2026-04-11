En Barcelona SC "hay mucho por corregir todavía": Lo que dijeron previo al partido con Boca Juniors

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Barcelona SC ganó a Leones, pero el técnico Farías y el jugador Benedetto analizaron la forma.

Con el triunfo en la fecha 8 de LigaPro, Barcelona SC está entre los punteros de la tabla.

Gritos xenófobos hacia Farías empañaron la alegría del triunfo en el Monumental.

Jornada ganada y podio asegurado. Aunque Barcelona sufrió, se terminó imponiendo (2-1) ante Leones FC (el viernes 10 de abril) y se ubicó entre los tres primeros de la tabla de la LigaPro (segundo con 15 puntos), en un exigente contexto donde también carga con el peso de la Copa Libertadores.

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“Vamos por buen camino, pero hay mucho por corregir todavía”, expresó el delantero argentino Darío Benedetto, tras la victoria agónica con el gol de Jhonny Quiñónez en el tiempo de adición (90’+5).

El atacante, quien asistió en el primer tanto de Jandry Gómez, mencionó que el equipo busca “pelear todos los torneos” que dispute. Considera que en el partido “se vio el reflejo del esfuerzo del equipo”, razón por la cual las variantes que ingresaron en el segundo tiempo “dieron vuelta al resultado”.

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“Hay un equipo con jugadores competitivos, donde todos quieren estar y el técnico les está dando la oportunidad. Se va a necesitar de todo el plantel porque tenemos partidos difíciles de Copa en medio”, agregó.

Cesar Farías acepta que aún se tiene que mejorar en Barcelona SC

El entrenador César Farías dijo que “fue importante ganar”; sin embargo, reconoció que pudieron “hacerlo de otra manera, con la demostración de fútbol que habíamos hecho” durante el primer tiempo.

El técnico César Farías gesticula en el partido entre Barcelona y Cruzeiro.AFP

“Nosotros mismos permitimos enredarnos... Hicimos muchas cosas buenas para quedarnos con los tres puntos, pero dentro de todo eso el fútbol presenta micropartidos y ahí fue cuando emparejaron el resultado”, analizó el DT, quien también afirmó que tuvieron “una gran posibilidad de haber empezado a hacer los goles antes y no se concretaron”.

El estratega insistió en que hay “un plantel con qué competir” y que tiene sus fortalezas, pero “hay que entender que el campeonato se gana paso a paso”.

“El rival hace lo que puede y también tiene la ilusión de ganar el partido e intenta. Nosotros le permitimos eso”, añadió.

Se ‘manchó’ la alegría de Barcelona SC, con los gritos a Farías

Por otro lado, Farías tuvo un capítulo alejado de la alegría del triunfo. Acusó haber sido víctima de un grito xenófobo por parte de un aficionado en el Monumental, a lo que se refirió:

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“No voy a permitir tampoco que me griten ‘venezolano de m1er%a’. Yo no vine aquí a robar, yo no entré por las fronteras, no puedo permitir que cualquier muchacho que crea que paga una entrada me llame venezolano de m1er%a; eso no se lo voy a perdonar a nadie. De ahí que me digan mal DT, está bien, pero lo otro no lo acepto”.

Ante el mal rato del técnico torero, el presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, respondió estar “de acuerdo con el profesor Farías”.

“Se ha tolerado demasiado la xenofobia y los ataques personales solo porque ‘es fútbol’. Así como el racismo, la xenofobia debe ser erradicada de las canchas. Quien insulte por nacionalidad o se meta con la familia debe ser prohibido de entrar al estadio. Mi solidaridad con él y su cuerpo técnico”, escribió el directivo en redes sociales.

Barcelona SC: tabla de posiciones de LigaPro