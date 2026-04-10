¿Cuándo juega Ecuador Sub-17 ante Chile en el Sudamericano? Día, hora y dónde ver EN VIVO el partido

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Ecuador busca asegurar el liderato del Grupo A con 7 puntos ante Chile este 12 de abril.



Chile llega con 4 unidades tras vencer a Paraguay y necesita sumar para clasificar al hexagonal.



Duelo clave por el Sudamericano Sub-17 este domingo para definir boletos al Mundial 2026.

Este domingo 12 de abril, el Sudamericano Sub-17 vivirá uno de sus capítulos más vibrantes en la quinta y última jornada de la fase de grupos. La Selección de Ecuador, actual líder indiscutible del Grupo A, se medirá ante su similar de Chile: mientras la Tri llega con la tranquilidad de haber dominado su zona, la Roja arriba con el impulso anímico de una victoria agónica que la mantiene con vida en el certamen.

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Ecuador es un líder sólido y descansado. Llega esta última fecha tras cumplir con su jornada de descanso el pasado jueves. Los dirigidos por el cuerpo técnico Gonzalo Ferrea han mostrado un fútbol equilibrado y efectivo, manteniéndose en la cima de la tabla con 7 puntos tras tres partidos disputados.

Con un balance de dos victorias y un empate, Ecuador ha ratificado por qué es una de las canteras más respetadas del continente. Para este compromiso, el equipo está físicamente entero y con el objetivo de asegurar el primer lugar del grupo para obtener un cruce más favorable en la fase final, donde se repartirán los boletos al Mundial de Qatar 2025/2026.

Quintero (d) es una de las figuras de Ecuador en el Sudamericano Sub-17.CORTESIA

De la agonía a la esperanza. El panorama para Chile cambió drásticamente en las últimas horas. Tras un inicio dubitativo donde apenas sumaba un punto, el conjunto austral logró un "triunfazo" clave ante Paraguay en la cuarta fecha, lo que le permitió escalar posiciones y llegar a este domingo con 4 puntos.

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La Roja depende de sí misma: una victoria ante los tricolores les garantizaría prácticamente el pase a la siguiente ronda. El equipo chileno ha mostrado una notable mejoría en su esquema defensivo y llega con la motivación a tope tras haber salido del fondo de la tabla en un partido de "matar o morir".

Ecuador vs Chile: Fecha, hora y dónde ver el partido

El choque entre ecuatorianos y chiles está programado para el domingo 12 de abril desde las 18:00 (de Ecuador). Todos los aficionados de ambas selecciones podrán seguir el duelo por las señales de DSports y su plataforma digital de DGO.