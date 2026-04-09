Rodríguez saca provecho de peleas profesionales: "Compenso el déficit de la preparación nacional"

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Las peleas profesionales se han convertido en un recurso clave para el boxeador José Rodríguez, quien el pasado 27 de marzo volvió a subirse al cuadrilátero en Houston, Texas (Estados Unidos).

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A pesar de que la controversial decisión de los jueces fue de un empate, el pugilista tricolor resaltó que tuvo una notable supremacía contra el estadounidense Jason Moreno.

Rodríguez, en entrevista con EXPRESO, insistió en que “lo positivo es la experiencia” y que se ha venido “dando a conocer en Estados Unidos”, ante la falta de campos de entrenamientos en Ecuador debido a la larga intervención de la Federación de Boxeo (FEB), institución que recién desde enero es presidida oficialmente por Eduardo Beltrán.

“Este déficit de preparación a nivel nacional lo estoy compensando con mis competencias profesionales, que me sirven de base para futuras competencias olímpicas”, reconoció el deportista, luego de sumar su sexta contienda profesional, de las cuales tiene tres victorias, dos derrotas y un empate.

José Rodríguez previo a la pelea en Estados Unidos con Jason Moreno.CORTESIA

El boxeador guayaquileño se enfrentó a Moreno, dueño de “un récord impecable de 5-0, con 4 nocauts”. Sintió que “la localía pesó mucho” al momento del fallo de la polémica pelea y considera que ganó “cuatro o cinco asaltos (de seis pactados) con claridad”.

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Agregó que “aunque la gente esperaba que me noqueara (por el antecedente del rival)", su resistencia y experiencia le permitieron "sobrellevar golpes fuertes en el tercer y cuarto round" para terminar el combate. "Incluso los narradores estadounidenses me veían bien, pero la localía pesó”, contó.

Rodríguez aseguró que desde ya le “pidieron la revancha porque ellos tienen claro que perdieron el combate”. Además, reveló que desde finales de 2024 él mismo se representa, se encarga de buscar auspicios y de definir si firma o no las peleas en estas veladas.

José Rodríguez es múltiple campeón de los Juegos Panamericanos en boxeo.Comite Olimpico Ecuatoriano

Rodríguez espera las mejoras en la Federación Ecuatoriana de Boxeo

Por otro lado, el pugilista olímpico que compite en los 70 kilos, mencionó que no ha habido cambios económicos y deportivos desde la llegada de Beltrán a la Federación, sin embargo, comprende que “el presupuesto no ha llegado” para concretar viajes o campos de entrenamientos.

“Lo único que quisiera es que haya alguien que defienda los intereses y derechos de los deportistas. Lo más posible es que yo tenga mi último ciclo olímpico y me dedique netamente a mi carrera profesional, pero quisiera irme y ver que el boxeo siga progresando, no estancado”, declaró.

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Finalmente, el deportista tricolor dio a conocer que aprovecha Las atenciones médicas realizadas previo a los encuentros en Estados Unidos, diferenciándolas de Las que se realizan en Ecuador.

"Los exámenes son mucho mejores que en el Viceministerio del Deporte... Me han hecho exámenes de la cabeza y visuales, los que nunca me hicieron antes. Incluso me operaron de una herida en la córnea en Chicago, que pudo hacerme perder la vista sin que yo me diera cuenta; en Ecuador solo me hacen exámenes de sangre", aseveró el boxeador.