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Antonio Valencia mantiene contacto permanente con el balompié de Inglaterra.CORTESIA

Antonio Valencia volverá a jugar a sus 40 años: Este equipo lo fichó en Inglaterra

El Tren Amazónico volverá a ponerse los botines en Europa y pisar canchas inglesas. Conoce dónde jugará ahora

El fútbol siempre da una segunda oportunidad para disfrutar del balón, y Antonio Valencia lo sabe bien. El histórico capitán del Manchester United y referente eterno de la Selección de Ecuador ha decidido calzarse los botines una vez más para unirse al Wythenshawe, un club de veteranos que está rompiendo esquemas en el fútbol inglés.

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A sus 40 años, y tras cinco temporadas de haber colgado los botines profesionalmente en el Querétaro de México, el "Toño" regresa a la región donde alcanzó el estatus de leyenda. Pero no lo hace solo; el Wythenshawe se ha convertido en una suerte de "Dream Team" para exfiguras de la Premier League.

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El equipo no es un grupo de aficionados cualquiera. Valencia compartirá vestuario con nombres que hasta hace poco protagonizaban las portadas deportivas en Europa:

  • Danny Drinkwater (Campeón con el Leicester City)
  • Stephen Ireland (Ex Manchester City)
  • Emile Heskey y Joleon Lescott (Históricos de la Selección Inglesa)
  • Papiss Cissé y Oumar Niasse (Goleadores de raza en la Premier)
  • Maynor Figueroa (Su antiguo compañero y rival en el Clásico del Noroeste)
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Antonio Valencia ha sido parte del equipo de leyendas del Manchester United.CORTESIA
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Actualmente, el club domina con autoridad la Cheshire Vets League Premier Division, donde marchan invictos tras ganar sus primeros siete encuentros. La clave de este fenómeno radica en la ubicación del club: una zona residencial predilecta por exfutbolistas de élite que, al sentir la nostalgia del césped, encuentran en el Wythenshawe el lugar ideal para despuntar esta práctica.

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El Wythenshawe no solo gana partidos, sino que se ha convertido en el centro de atención del fútbol regional inglés, atrayendo a curiosos que buscan ver, aunque sea a un ritmo más pausado, los desbordes que alguna vez hicieron vibrar al Teatro de los Sueños.

Títulos de Antonio Valencia con Manchester United

La llegada de Valencia a este circuito amateur es un recordatorio del peso de su trayectoria. Durante su década en el Manchester United, el ecuatoriano dejó una huella imborrable, donde disputó más de 300 partidos, dos títulos de Premier League, una FA Cup y una Europa League.

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