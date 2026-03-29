¿Michael Morales va por el título de UFC? Esto es lo que se sabe sobre el combate

El ecuatoriano insiste en que Islam Makhachev firme la pelea por el cinturón del peso wélter. Dana White dio una fecha

El mundo de la UFC se mantiene a la expectativa. Mientras tanto, Michael Morales mete presión para que se haga oficial y estampar su firma. El peleador ecuatoriano, número 3 del ranking del peso wélter de la compañía, no cesa en su evidente intención de recibir la oportunidad por el título de la división ante Islam Makhachev.

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El sábado 28 de marzo de semana volvió a lanzar la ‘punta’ en sus redes sociales. Morales publicó un video no oficial, creado con inteligencia artificial (IA) y con estilo cinematográfico, en el que aparecen imágenes de los mandatarios de Ecuador y Rusia, Daniel Noboa y Vladímir Putin, respectivamente. “Se acerca el momento”, se lee en el posteo.

En el material audiovisual también aparecen Jorgito El Guayaco y Hasbulla, en clara referencia al versus entre figuras virales de ambos países.

El corto finaliza con el artista marcial, nacido en Pasaje, entrenando en una selva y siendo mordido por una araña en el brazo derecho, en alusión a Spider-Man. Una muestra más de su insistencia por ser considerado.

La presión de Morales por ir a la pelea por el título

No es la primera vez, y quizás tampoco será la última. Desde el año pasado, tras vencer a Sean Brady el 15 de noviembre y escalar en el ranking, Morales ha sido constante en expresar su deseo de ir por el cinturón.

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Incluso aprovechó su presencia como espectador en UFC México, el pasado 28 de febrero, para burlarse de las expresiones de Islam, mostrando una imagen en su celular y reiterando su intención sobre el octágono.

El 10 de marzo, el ecuatoriano publicó una imagen prediseñada en la que aparece frente al campeón, ambos sentados y firmando el contrato por el título. “Lo siento, Ian... Dana sabe quién realmente merece la oportunidad”, escribió.

Y es que, pese a que versiones no oficiales ya dan el combate como un hecho, aún no hay confirmación sobre la pelea entre Morales y Makhachev. En el camino aparece otro contendiente que podría retrasar la oportunidad del tricolor: Ian Machado Garry, actual número 2 del ranking.

Michael Morales estuvo feliz al poder compartir con sus fans de Quito y posó junto a ellos. Matthew Herrera / Expreso

La defensa del título sería en agosto, según Dana White

Por otro lado, el representante de Islam, Ali Abdelaziz, aseguró en una entrevista el pasado miércoles que “ya tiene una pelea programada para el verano contra el contendiente número 1; es un trato cerrado y la UFC lo anunciará muy pronto”.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por el propio presidente de la compañía, Dana White, quien aclaró en su cuenta personal: “no es cierto, es en agosto”.

Por ahora, no hay nada firmado y Michael Morales continúa impulsando su candidatura para enfrentar a Makhachev, quien no se ha pronunciado recientemente ni ha publicado contenido relacionado con la primera defensa de su título wélter.

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