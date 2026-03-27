Pacho analizó el empate de la Tricolor: "Que nos pase ahora y no en el Mundial"

El defensor, que saltó como capitán de Ecuador ante Marruecos, fue autocrítico luego del 1-1 contra los africanos

En un duelo de alta intensidad disputado este viernes 27 de marzo en el Estadio Metropolitano, la selección de Ecuador igualó 1-1 ante Marruecos. El encuentro, clave en la preparación de la Tri de Sebastián Beccacece para la Copa del Mundo 2026, dejó un sabor agridulce tras un dominio que se escapó en los minutos finales, según el propio defensor Willian Pacho.

Lea también: A Ecuador se le escapó la victoria ante Marruecos: ¿Cuándo juega contra Países Bajos?

Ecuador se puso en ventaja a los 48 minutos gracias a una genialidad de John Yeboah, quien tras una jugada colectiva con Gonzalo Plata, sacó un remate cruzado de zurda que dejó sin opciones al guardameta Bono. Sin embargo, una desconcentración en un tiro de esquina permitió que Neil El Aynaoui sentenciara el empate definitivo al minuto 88.

Pacho, zaguero del Paris Saint-Germain y capitán de la Tri en esta jornada, analizó el desempeño del equipo tras el duelo. Para él, el balance general es positivo, aunque reconoció el bajón futbolístico en el complemento.

Jugadores de Ecuador reclamaron al árbitro central tras el penal de Marruecos. CORTESIA

Beccacece, tras el empate de la Tri con Marruecos: "Hemos demostrado nuestra idea" Leer más

"Lo hicimos bien, el equipo salió a proponer. El primer tiempo estuvimos mucho mejor que en el segundo. Después del gol, nos tocó sufrir un poco al ajustar las marcas, pero nos vamos con buenas sensaciones", señaló Pacho, destacando que jugarle de igual a igual a una potencia africana es un síntoma de crecimiento.

Sobre el gol recibido en el tramo final, el zaguero fue autocrítico pero pragmático, subrayando la importancia de estos amistosos para corregir falencias defensivas antes del debut mundialista.

Willian Pacho, autocrítico, pero motivado por el equipo

"El gol es una acción a balón parado y, como lo decía hace unos días, hay que corregir. Es bueno que nos pase aquí ahora y no en el Mundial. Estamos contentos con el equipo que tenemos", enfatizó el central tricolor.

Ecuador vs Países Bajos, la prueba definitiva

Con este resultado, el equipo de Beccacece mantiene su racha positiva y ya pone la mira en su próximo desafío: el amistoso frente a Países Bajos este martes 31 de marzo, donde buscará cerrar la fecha FIFA con una victoria que ratifique las buenas sensaciones del proceso.

"LO HICIMOS BIEN, EL EQUIPO SALIÓ A PROPONER. LO QUE NOS PASÓ HOY, QUE NO PASE EN EL MUNDIAL" 🚨🇪🇨



Willian Pacho, en exclusiva para ECDF, analizó el empate ante Marruecos.



🎙️ @GabyAlcivar7 pic.twitter.com/4XD2YvwWY5 — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) March 27, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!