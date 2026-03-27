Polémico penal en Ecuador vs Marruecos: Aquí la explicación de por qué no se repitió

La pena máxima no se volvió a cobrar y originó controversia en aficionados que no se explicaban lo que pasó

Hernán Galíndez, portero de Ecuador, en el momento que ataja el penal a Marruecos.

El duelo amistoso por la Fecha FIFA entre Ecuador y Marruecos dejó una de las jugadas más comentadas de la jornada de este viernes 27 de marzo. Lo que parecía ser el empate para el conjunto africano terminó en una airada protesta y una lección de reglamento en vivo tras la intervención del VAR.

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Con el marcador a favor de la Tri gracias a un tanto de John Yeboah, el colegiado señaló una pena máxima para Marruecos. Hernán Galíndez, en una estirada fenomenal, logró atajar el disparo inicial; sin embargo, el rebote fue aprovechado por Mohamed Hrimat, quien mandó el balón al fondo de las redes.

Mientras los locales celebraban, el árbitro —respaldado por la tecnología— invalidó la acción de inmediato. ¿La razón? Invasión de área por parte de los propios compañeros del ejecutor.

Jugadores de Ecuador reclamaron al árbitro central tras el penal de Marruecos. CORTESIA

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¿Qué dice el reglamento?

La gran duda de la afición fue por qué, tras la infracción, no se repitió el lanzamiento. La clave reside en el espíritu de la norma: no se puede beneficiar al equipo infractor.

En este caso técnico, al haber sido atajado por Galíndez y existir invasión de un jugador marroquí, la ventaja se otorga al equipo defensor. Repetir el penal habría sido darle una segunda oportunidad a quien rompió la regla primero.

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"No se puede favorecer al infractor", explicó un experto arbitral consultado por EXPRESO. Al ser el equipo atacante quien ingresó antes de tiempo, el juego se reanuda con un tiro libre a favor de Ecuador.

Frustración en las gradas, alivio en la Tri

La decisión firme del cuerpo arbitral enfrió los ánimos en el estadio y generó una ola de críticas en redes sociales por parte de la hinchada marroquí. No obstante, la aplicación estricta de la norma permitió que el equipo dirigido por Sebastián Beccacece mantuviera su arco en cero y la ventaja en el marcador hasta más adelante que los rivales lograron poner el de la igualdad.

¡GALÍNDEZ SE VISTIÓ DE HÉROE! ¡ATAJÓ EL PENAL! ✅🇪🇨



El árbitro anuló el gol de Marruecos por invasión. #LaTrixECDF 🔥



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¡NO VALE EL GOL DE MARRUECOS! ⚽️❌



🥅 Mohamed Hrimat había marcado el 1-1 contra Ecuador tras tomar el rebote en el penal luego de la atajada de Galíndez, pero se anuló por invasión de área. pic.twitter.com/B6GmavFz16 — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) March 27, 2026

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