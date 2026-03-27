Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Marc Crosas ex FC Barcelona habló de la Tricolor.
Marc Crosas ex FC Barcelona habló de la Tricolor.Jerson Ruiz

Ecuador rumbo al Mundial 2026 recibe elogios de leyendas del fútbol

Exjugadores del Barcelona y Real Madrid ven a la Tri como una selección joven, fuerte y candidata a sorprender en el Mundial

La selección de Ecuador sigue ganando protagonismo en el escenario internacional y su proyección hacia el Mundial 2026 no pasa desapercibida. Exfiguras del fútbol mundial que actuaron en el FC Barcelona y Real Madrid, coincidieron en destacar el crecimiento de la Tri durante un partido de leyendas disputado en Morelia, México, al que EXPRESO acudió en exclusiva.

RELACIONADAS

Referentes como Phillip Cocu, Frank de Boer, Javier Saviola, Marc Crosas, Rivaldo y Pepe analizaron el presente del equipo ecuatoriano y coincidieron en un punto clave: Ecuador vive uno de los mejores momentos de su historia futbolística.

Ecuador destaca por su defensa y juventud

Phillip Cocu, exjugador del FC Barcelona, aseguró que la Tri ha crecido notablemente en Sudamérica. “Tienen una de las mejores defensas, con jugadores como Piero Hincapié y Willian Pacho”, comentó, resaltando además la juventud del plantel.

Javier Saviola y Frank de Boer exjugadores de FC Barcelona.
Javier Saviola y Frank de Boer exjugadores de FC Barcelona.Jerson Ruiz

Moisés Caicedo lidera una generación prometedora

Ecuador ya tiene himno: Jombriel, Jøtta y Javier Neira presentan “La Tri”.

Jombriel estrena La Tri con Neira y Jøtta: el nuevo himno de Ecuador hacia el Mundial

Leer más

Por su parte, Frank de Boer también destacó el nivel de la zaga ecuatoriana y el impacto de futbolistas como Pervis Estupiñán, Hincapié y Pacho en Europa. “Ecuador ahora exporta talento al más alto nivel”, afirmó.

RELACIONADAS

Uno de los nombres más mencionados fue Moisés Caicedo. Marc Crosas, exjugador azulgrana, no dudó en elogiarlo: “Es una máquina, no se cansa y recupera balones como pocos en el mundo”.

Además, resaltó el crecimiento de futbolistas ecuatorianos en Europa. “Antes se hablaba de Antonio Valencia o Felipe Caicedo, ahora hay muchos más que brillan en grandes ligas”, explicó.

Ecuador, posible sorpresa del Mundial 2026

Crosas también tuvo palabras para Enner Valencia: “Es un goleador que siempre responde, más allá de las críticas”.

Ecuador sueña: Moisés Caicedo tendría luz verde para enfrentar a Costa de Marfil.
Ecuador sueña: Moisés Caicedo tendría luz verde para enfrentar a Costa de Marfil.Cortesía FEF

Javier Saviola fue claro al analizar el potencial de la Tri: “Ecuador puede ser la gran sorpresa del Mundial 2026”. Destacó la combinación de juventud, potencia física y calidad técnica como sus principales virtudes.

RELACIONADAS

En la misma línea, Rivaldo aseguró que Ecuador es “una de las selecciones más prometedoras de los últimos años”, mientras que Pepe subrayó los logros recientes de sus jugadores en clubes europeos.

“Ecuador tiene talento, títulos y juventud. Es una selección que no tiene techo”, sentenció el exdefensa del Real Madrid.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. EE. UU.: Firma de Donald Trump aparecerá en los billetes de un dólar

  2. COI veta a mujeres trans en categoría femenina olímpica desde 2028

  3. Problemas sanitarios y falta de agua, a un año del devastador terremoto de Birmania

  4. Tensión total en el Golfo: EE.UU. e Israel bombardean plantas nucleares en Irán

  5. Ecuador rumbo al Mundial 2026 recibe elogios de leyendas del fútbol

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador vs Marruecos hoy EN VIVO: hora, canal y cómo verlo gratis

  2. Toque de queda en Ecuador: Ministro Reimberg dice que objetivo no es bajar el crimen

  3. Devolución del IVA 2026: guía actualizada para adultos mayores

  4. Ministro Harold Burbano afirma que el fallo a favor de Villacís es “inejecutable”

  5. Ecuador vs Marruecos: alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

Te recomendamos