Ecuador rumbo al Mundial 2026 recibe elogios de leyendas del fútbol

Exjugadores del Barcelona y Real Madrid ven a la Tri como una selección joven, fuerte y candidata a sorprender en el Mundial

La selección de Ecuador sigue ganando protagonismo en el escenario internacional y su proyección hacia el Mundial 2026 no pasa desapercibida. Exfiguras del fútbol mundial que actuaron en el FC Barcelona y Real Madrid, coincidieron en destacar el crecimiento de la Tri durante un partido de leyendas disputado en Morelia, México, al que EXPRESO acudió en exclusiva.

Referentes como Phillip Cocu, Frank de Boer, Javier Saviola, Marc Crosas, Rivaldo y Pepe analizaron el presente del equipo ecuatoriano y coincidieron en un punto clave: Ecuador vive uno de los mejores momentos de su historia futbolística.

Ecuador destaca por su defensa y juventud

Phillip Cocu, exjugador del FC Barcelona, aseguró que la Tri ha crecido notablemente en Sudamérica. “Tienen una de las mejores defensas, con jugadores como Piero Hincapié y Willian Pacho”, comentó, resaltando además la juventud del plantel.

Javier Saviola y Frank de Boer exjugadores de FC Barcelona. Jerson Ruiz

Moisés Caicedo lidera una generación prometedora

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Por su parte, Frank de Boer también destacó el nivel de la zaga ecuatoriana y el impacto de futbolistas como Pervis Estupiñán, Hincapié y Pacho en Europa. “Ecuador ahora exporta talento al más alto nivel”, afirmó.

Uno de los nombres más mencionados fue Moisés Caicedo. Marc Crosas, exjugador azulgrana, no dudó en elogiarlo: “Es una máquina, no se cansa y recupera balones como pocos en el mundo”.

Además, resaltó el crecimiento de futbolistas ecuatorianos en Europa. “Antes se hablaba de Antonio Valencia o Felipe Caicedo, ahora hay muchos más que brillan en grandes ligas”, explicó.

Ecuador, posible sorpresa del Mundial 2026

Crosas también tuvo palabras para Enner Valencia: “Es un goleador que siempre responde, más allá de las críticas”.

Ecuador sueña: Moisés Caicedo tendría luz verde para enfrentar a Costa de Marfil. Cortesía FEF

Javier Saviola fue claro al analizar el potencial de la Tri: “Ecuador puede ser la gran sorpresa del Mundial 2026”. Destacó la combinación de juventud, potencia física y calidad técnica como sus principales virtudes.

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En la misma línea, Rivaldo aseguró que Ecuador es “una de las selecciones más prometedoras de los últimos años”, mientras que Pepe subrayó los logros recientes de sus jugadores en clubes europeos.

“Ecuador tiene talento, títulos y juventud. Es una selección que no tiene techo”, sentenció el exdefensa del Real Madrid.

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