Jeimy Yanza, la pequeña Messi ecuatoriana que apunta al Mundial 2026
Creció jugando contra varones, dejó su hogar a los 14 años debutó en la Superliga femenina y está en la Sub 17
La futbolista forma parte de la Tri femenina sub-17 que alista maletas para el Sudamericano de Paraguay, torneo que dará cuatro cupos al Mundial de Marruecos 2026, donde González está decidida a dejar huella.
De hablar pausado, pero seguro, la joven cuenta que a los 14 años dejó su casa y su familia para llegar a Liga de Quito. Una temporada después ya estaba debutando en la Superliga femenina.
Creció jugando contra varones; metiendo túneles, aguantando patadas y ganándose el respeto. Estos días ha estado en Daule entrenando en el centro deportivo Dussan Drascovich con la mira en el Mundial.
Jeimy Yanza: talento, sacrificio y un sueño llamado Marruecos 2026
Barcelona SC en Copa Libertadores 2026: grupo, rivales y calendarioLeer más
- ¿De dónde sale el apodo de la ‘pequeña Messi’?
- Todo empezó un día que jugué y me estaban viendo los padres de familia. Creo que fue el primer apodo que se les vino a la cabeza, y desde ahí me empezaron a decir así.
- ¿Cómo llega de Sucúa a Liga de Quito?
- Gracias a Dios. Tuve que hacer unas pruebas cuando tenía 14 años y las pasé.
- ¿En Sucúa con quién jugaba?
- Contra hombres, allá no jugaba con mujeres.
- Llegó a Liga de Quito a los 14 años, ¿cómo quedó la familia en Sucúa?
- Mi mamá lloró. Ella me acompañó a las pruebas en Quito y cuando le dijeron que me quedaba, lloró bastante. Por un lado estaba feliz, pero no quería separarse de mí.
- ¿Nunca le dio miedo jugar con varones?
No, ya estaba acostumbrada en Sucúa.
De Sucúa a la Tri: la historia de Jeimy Yanza, joya del fútbol femenino
- ¿Le pegaban?
- Sí, pero lo normal que se da al jugar fútbol.
- ¿Qué pasaba cuando los superaba con sus jugadas, qué le decían?
- Mis compañeros se reían porque a veces les hacía túneles a los rivales y luego les hacían bromas a esos chicos.
- ¿Por qué jugar de 10 y no en otra posición?
- Antes jugaba más de delantera, pero como era la única niña, me ayudaban más y mejor empecé a ir un poco más atrás en la cancha.
- ¿Cómo pasar en dos años de jugar en el Oriente a la Tricolor?
- Definitivamente es una bendición de Dios. A veces pienso que es un sueño, pero sé que también implica mucho trabajo y esfuerzo.
- Las chicas de su edad están en otras cosas, pero usted se encuentra enfocada en el Sudamericano.
- Me gusta el fútbol entonces creo que lo que me está pasando es más bien una bendición.
Jeimy Yanza, de jugar con hombres a ser figura de la sub-17 de Ecuador
- ¿Quién es su referente?
- Muy a pesar de lo que se pueda pensar en que sigo al fútbol femenino, veo más el de varones: soy fan de Messi.
- ¿Qué jugadas de Messi ha intentado imitar?
- Me gusta cuando encara a los rivales y hacía túneles. Yo quería hacer eso. A veces no me salía y me ponía a llorar, pero después ya me empezaron a salir.
- ¿Alguien más en su familia jugaba fútbol?
- Mi papá y mi hermano mayor. Los dos jugaban en el mismo equipo que yo, en la Liga de Sucúa.
La selección Sub 17 de Ecuador
🇪🇨 Aquí no hay nombres, hay equipo. 🇪🇨— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 19, 2026
¡VAMOS ECUADOR! pic.twitter.com/SO2FdFR5yP
¿Barcelona SC o Emelec? Piero Hincapié despeja dudas entre los equipos del AstilleroLeer más
- ¿Desde cuándo su papá la metió en el fútbol?
- Desde chiquita. A mí me gustaba, y él me ayudó a que me guste más. Me entrenaba.
- ¿Qué sintió cuando debutó en la Superliga femenina con Liga de Quito?
- Fue increíble, porque pasó de repente. Yo estaba entrenando sin saber que iba a ser convocada. Cuando vi la lista, me dio mucha alegría y le conté a mi mamá. Fue el 16 de abril de 2025.
- ¿Pudo dormir ese día?
- No. Pensaba en si iba a entrar o no. Y debuté.
- Si no estuviera jugando al fútbol, ¿qué estaría haciendo?
- La verdad, no lo sé. Todo lo que me gusta está relacionado con este deporte.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!