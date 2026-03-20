Jeimy Yanza, la pequeña Messi ecuatoriana que apunta al Mundial 2026

Creció jugando contra varones, dejó su hogar a los 14 años debutó en la Superliga femenina y está en la Sub 17

Jeimy Yanza, de jugar con hombres a ser figura de la sub-17 de Ecuador

La futbolista forma parte de la Tri femenina sub-17 que alista maletas para el Sudamericano de Paraguay, torneo que dará cuatro cupos al Mundial de Marruecos 2026, donde González está decidida a dejar huella.

De hablar pausado, pero seguro, la joven cuenta que a los 14 años dejó su casa y su familia para llegar a Liga de Quito. Una temporada después ya estaba debutando en la Superliga femenina.

Creció jugando contra varones; metiendo túneles, aguantando patadas y ganándose el respeto. Estos días ha estado en Daule entrenando en el centro deportivo Dussan Drascovich con la mira en el Mundial.

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- ¿De dónde sale el apodo de la ‘pequeña Messi’?

- Todo empezó un día que jugué y me estaban viendo los padres de familia. Creo que fue el primer apodo que se les vino a la cabeza, y desde ahí me empezaron a decir así.

- ¿Cómo llega de Sucúa a Liga de Quito?

- Gracias a Dios. Tuve que hacer unas pruebas cuando tenía 14 años y las pasé.

- ¿En Sucúa con quién jugaba?

- Contra hombres, allá no jugaba con mujeres.

- Llegó a Liga de Quito a los 14 años, ¿cómo quedó la familia en Sucúa?

- Mi mamá lloró. Ella me acompañó a las pruebas en Quito y cuando le dijeron que me quedaba, lloró bastante. Por un lado estaba feliz, pero no quería separarse de mí.

- ¿Nunca le dio miedo jugar con varones?

No, ya estaba acostumbrada en Sucúa.

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- ¿Le pegaban?

- Sí, pero lo normal que se da al jugar fútbol.

- ¿Qué pasaba cuando los superaba con sus jugadas, qué le decían?

- Mis compañeros se reían porque a veces les hacía túneles a los rivales y luego les hacían bromas a esos chicos.

- ¿Por qué jugar de 10 y no en otra posición?

- Antes jugaba más de delantera, pero como era la única niña, me ayudaban más y mejor empecé a ir un poco más atrás en la cancha.

- ¿Cómo pasar en dos años de jugar en el Oriente a la Tricolor?

- Definitivamente es una bendición de Dios. A veces pienso que es un sueño, pero sé que también implica mucho trabajo y esfuerzo.

- Las chicas de su edad están en otras cosas, pero usted se encuentra enfocada en el Sudamericano.

- Me gusta el fútbol entonces creo que lo que me está pasando es más bien una bendición.

Jeimy Yanza, de jugar con hombres a ser figura de la sub-17 de Ecuador

- ¿Quién es su referente?

- Muy a pesar de lo que se pueda pensar en que sigo al fútbol femenino, veo más el de varones: soy fan de Messi.

- ¿Qué jugadas de Messi ha intentado imitar?

- Me gusta cuando encara a los rivales y hacía túneles. Yo quería hacer eso. A veces no me salía y me ponía a llorar, pero después ya me empezaron a salir.

- ¿Alguien más en su familia jugaba fútbol?

- Mi papá y mi hermano mayor. Los dos jugaban en el mismo equipo que yo, en la Liga de Sucúa.

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- ¿Desde cuándo su papá la metió en el fútbol?

- Desde chiquita. A mí me gustaba, y él me ayudó a que me guste más. Me entrenaba.

- ¿Qué sintió cuando debutó en la Superliga femenina con Liga de Quito?

- Fue increíble, porque pasó de repente. Yo estaba entrenando sin saber que iba a ser convocada. Cuando vi la lista, me dio mucha alegría y le conté a mi mamá. Fue el 16 de abril de 2025.

- ¿Pudo dormir ese día?

- No. Pensaba en si iba a entrar o no. Y debuté.

- Si no estuviera jugando al fútbol, ¿qué estaría haciendo?

- La verdad, no lo sé. Todo lo que me gusta está relacionado con este deporte.

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