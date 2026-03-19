La quiebra atormenta a El Nacional previo al debut en la Serie B

Demanda judicial agrava crisis del club previo al debut en la B. El DT Grabowski renunció al no poder inscribir jugadores.

El Nacional entrena en medio de dudas sobre su futuro debido a las deudas que no le permitieron inscribir jugadores para el estreno en la Serie B de la LigaPro.

Cuando parecía que la situación económica en El Nacional se solucionaba con el regreso de los militares al control del equipo, liderados por Ricardo Cajas, y con el ingreso del grupo de inversores Naniecheandia Financial SL (NEF), otra vez se dio un giro inesperado.

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El socio y exdirectivo Ramiro Oviedo interpuso una acción judicial en la Unidad Civil de Iñaquito, norte de Quito, en la que pide que el club sea declarado en quiebra por una deuda que mantiene con él.

Esto, cerca del debut del equipo en la Serie B, previsto para este viernes 20 de marzo de 2026, categoría a la que descendió precisamente por incumplimiento de pagos a varios acreedores.

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El elenco tiene 160 juicios pendientes por tramitar, además de una demanda en la FIFA por parte del exentrenador Omar Asad.

Esto impide inscribir jugadores y tendrá que enfrentar con un equipo debilitado el debut en la Serie B, contra Independiente Juniors, este viernes.

Sin embargo, para Oswaldo Paredes, representante de NEF, se tienen avanzado un número importante de acuerdos y están haciendo pagos.

“En cuanto a los acreedores, tenemos avanzada prácticamente la mitad de todas las deudas que nos han reclamado, llegando a acuerdos y haciendo pagos”, mencionó Paredes.

Esto lo ratificó Cajas al mencionar que “estamos realizando varias negociaciones para diferir pagos, creo que llegamos a unas 50 o 60 desde que estamos a cargo”.

Aunque reconoció que “hay personas que no aceptan nuestras propuestas y es entendible porque no han cobrado hasta tres años atrás, pero esperamos ir solucionando estos problemas que tiene el club”.

Al parecer, uno de aquellos con los que no se ha llegado a un acuerdo fue con Oviedo, a quien, según la demanda, se le debía $92.424,66, de los cuales ha cobrado el 50%.

Por lo que solicita al juez que se declare la quiebra del cuadro criollo y, además, otras diligencias como la declaratoria de presunción de insolvencia del equipo y la apertura de un concurso de acreedores.

En este caso, Gabriel Borja, abogado del demandante, indicó, además que el complejo deportivo del club, que se encuentra embargado, se ha solicitado que sea rematado por $9.000.000.

El entrenador argentino Juan Grabowski (i) renunció a dos días del debut de los puros criollos. Cortesía

SIGUEN LOS PROBLEMAS

El convenio entre El Nacional y Naniecheandia Financial SL (NEF) fue presentado con mucha expectativa porque era como el salvavidas de los criollos, dado que en los 15 años que debe durar la relación, la empresa se comprometió a inyectar $10 millones para el salvataje criollo.

Sin embargo, una auditoría forense pedida por NEF, estancaría al momento la llegada del dinero a El Nacional, lo que habría paralizado el pago a algunos acreedores, entre ellos Oviedo.

El DT RENUNCIÓ

A más de los problemas económicos, se sumó el pasado miércoles la renuncia del técnico argentino Juan Grabowski, debido a la imposibilidad de contar con una plantilla habilitada para competir.

La dirigencia no logró levantar las sanciones que le impiden inscribir jugadores ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la LigaPro, lo que generó incertidumbre en el cuerpo técnico.

El equipo tiene previsto debutar la noche de este viernes (19:00) ante Independiente Juniors en el estadio La Cocha, en Latacunga, escenario al que acudió para ser local porque la Concentración Deportiva de Pichincha no le alquiló el Atahualpa debido a que El Nacional tiene una deuda cercana a los $20.000 con esta entidad.

Además, en lo deportivo, la escuadra roja comenzará el torneo con una sanción de -9 puntos por las obligaciones económicas pendientes desde la temporada anterior.

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