Copa Libertadores 2026: así quedaron definidos los grupos de la competencia

Barcelona SC, Independiente del Valle y Liga de Quito ya conocen su camino en la fase de grupos

La fase de grupos se empezará a disputar el 7 de abril.

El sorteo de la Conmebol Copa Libertadores 2026 ya definió el camino de los equipos en la fase de grupos, dejando conformadas las ocho zonas de la competencia más prestigiosa de Sudamérica.

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Con ello, los representantes ecuatorianos Barcelona SC, Independiente del Valle y Liga de Quito conocieron a sus rivales en la lucha por avanzar a los octavos de final.

Cómo clasificar a octavos de final en la Libertadores

De acuerdo con el formato del torneo, los equipos deberán ubicarse entre los dos primeros puestos de sus respectivos grupos para asegurar su clasificación directa a la siguiente ronda.

Barcelona SC disputa la Copa Libertadores 2026. CARLOS KLINGER

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Qué pasa si un equipo queda tercero en su grupo

En tanto, aquellos que finalicen en la tercera posición tendrán una segunda oportunidad al disputar el repechaje hacia la Copa Sudamericana 2026. Por su parte, los clubes que queden en el último lugar quedarán eliminados de toda competencia internacional.

Fechas clave de la fase de grupos 2026

La fase de grupos se jugará entre el 7 de abril y el 28 de mayo de 2026, período en el que cada equipo disputará seis partidos: tres como local y tres en condición de visitante.

Con este panorama, Barcelona SC, Independiente del Valle y Liga de Quito se preparan para afrontar un desafío clave en la temporada, con el objetivo de dejar en alto el fútbol ecuatoriano en la Copa Libertadores 2026.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A: Flamengo (Bra), Estudiantes (Arg), Cusco (Per) y Medellín (Col).

Grupo B: Nacional (Uru), Universitario (Per), Coquimbo (Chi) y Deportes Tolima (Col).

Grupo C: Fluminense (Bra), Bolívar (Bol), Deportivo La Guaira (Ven) y Independiente Rivadavia (Arg)

Grupo D: Boca Juniors (Arg), Cruzeiro (Bra), Universidad Católica (Chi) y Barcelona SC (ecu)

Grupo E: Peñarol (Uru), Corinthians (Bra), Santa Fe (Col) y Platense (Arg)

Grupo F: Palmeiras (Bra), Cerro Porteño (Par), Junior (Col) y Sporting Cristal (Uru).

Grupo G: Liga de Quito (Ecu), Lanús (Arg), Always Ready (Bol) y Mirassol (Bra)

Grupo H: Independiente del Valle (Ecu), Libertad (Par), Rosario Central (Arg) y Universidad Central (Ven).

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