Suben a nueve los muertos por el tiroteo a manos de un estudiante de 14 años en Turquía

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Falla en custodia de armas: El acceso del menor a cinco armas policiales en su hogar es el eje de la indignación.

El acceso del menor a cinco armas policiales en su hogar es el eje de la indignación. Efecto contagio: La cercanía temporal y geográfica con el ataque en Siverek sugiere una alarmante tendencia de imitación.

La cercanía temporal y geográfica con el ataque en Siverek sugiere una alarmante tendencia de imitación. Salud mental desatendida: El atacante tenía antecedentes de problemas psicológicos según fuentes del colegio.

Al menos nueve personas han muerto y trece han resultado heridas, seis de ellas de gravedad, en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras, en el que también murió el agresor, un alumno del centro de unos 14 años, según informó el Gobierno.

El ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, señaló desde el lugar de los hechos a la prensa que uno de los nueve fallecidos es profesor y los otro ocho son alumnos de quinto curso, lo que corresponde a entre diez y once años de edad.

Entre los trece heridos hay seis en estado grave, señaló Çiftçi, subrayando que no se trata de un atentado terrorista sino un ataque individual de un alumno del colegio.

El diario Hürriyet citó al ministro al informar de que al agresor tenía catorce años, corrigiendo a la emisora Halk TV, que en principio afirmó que tenía 16 años.

El atacante entró en el colegio Ayser Çalik, en un barrio residencial de la periferia de la ciudad de Kahramanmaras, y empezó a disparar de forma aleatoria.

Puntos críticos del ataque Actualización: El balance sube a 9 muertos (8 niños de 10-11 años y 1 profesor). Armamento: 5 armas de fuego y 7 cargadores; propiedad del padre (exagente de policía). Dinámica: Ataque continuo en dos aulas distintas; el agresor cambiaba cargadores sin dejar de disparar. Estado de heridos: 13 en total, con 6 personas luchando por su vida en el hospital. Justicia: Detención inmediata del padre del menor para determinar responsabilidad en el acceso al arma.

Arsenal policial

El gobernador provincial, Mükerrer Ünlüer, precisó que el agresor entró a dos aulas de quinto curso con cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía, y con siete cargadores en una mochila.

El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente, señaló el gobernador.

Según testigos citados por el diario Cumhuriyet, el alumno entró en dos aulas distintas y disparó de forma continua, cambiando los cargadores sin dejar de disparar.

Estas fuentes apuntaron también que, según responsables del colegio, el alumno había mostrado ya antes "problemas psicológicos", aunque no precisaron más.

Como primera medida, el padre del alumno, antiguo policía, ha sido detenido, informa la cadena NTV.

Este martes, un exalumno de un centro de Siverek, municipio de la provincia vecina de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaras, hirió a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse.