Feriado 1 de mayo en Ecuador: ¿Cuántos días se pagan doble para los trabajadores?

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

En 2026, Ecuador experimentará el segundo feriado más largo, ya que el presidente Daniel Noboa ha dispuesto, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 354, un día adicional de descanso para el 30 de abril. Esta medida extiende el asueto al jueves 30 de abril, lo que se suma al feriado tradicional del 1 de mayo, Día del Trabajo.

Con este ajuste, los ecuatorianos disfrutarán de un feriado largo de cuatro días consecutivos, pero surge una pregunta común: ¿cuántos de estos días serán pagados?

A pesar de que el feriado se extiende por cuatro días, solo dos de ellos deben pagarse con un recargo del 100%, es decir el doble, según la normativa laboral.

El Jueves 30 de abril, feriado obligatorio, y viernes 1 de mayo: Día del Trabajo son remunerados con pago doble. En cambio, los otros dos días de descanso, sábado 2 y domingo 3 de mayo, no generan pago adicional, ya que corresponden a los días de descanso regular del fin de semana, salvo que tu jornada laboral habitual incluya alguno de estos días.

¿Cómo se calcula el pago del feriado?

De acuerdo con el Código de Trabajo, si un trabajador labora durante un feriado, las horas trabajadas se consideran extraordinarias y deben pagarse con un recargo del 100%. Esto significa que cada hora trabajada durante el feriado se paga al doble de la tarifa habitual.

Por ejemplo, si el trabajador recibe el salario básico unificado de $482, el cálculo sería el siguiente:

Salario diario: $482 ÷ 30 = $16,06

Pago por hora normal: $16,06 ÷ 8 = $2,00

Pago por hora en feriado (doble): $2,00 × 2 = $4,00

Si trabajas durante el jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo, recibirías un pago adicional por ambos días de la siguiente manera:

Por un día trabajado (8 horas): $32,13