Impacto Económico de los Feriados en Ecuador: Turismo y Ganancias

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Cerró un nuevo feriado dejando importantes ganancias al sector hotelero y turístico del país. El primer feriado del 2026 generó poco más de 100 millones de dólares en ganancias; el segundo, realizado por carnaval, generó aproximadamente 80 millones de dólares, y este último de Semana Santa deja un saldo positivo al sector que bordearía entre 60 y 70 millones de dólares, reflejando que más allá de un momento de relax familiar, existe un impacto económico y social que se refleja de forma cada vez más constante en estos periodos de descanso obligatorio.

¿Qué nos muestra esto? Primero, que los atractivos turísticos del país son un imán importante para propios y extranjeros que ven en las distintas regiones del Ecuador una oportunidad para disfrutar de las riquezas naturales que tenemos; ya sea Costa, Sierra, Oriente o la región insular, cada una con sus atractivos, muestran tradiciones, cultura, gastronomía, atención de su gente, entre otros, promoviendo el potencial turístico que tenemos.

Segundo, los ciudadanos llevan a cabo un movimiento reflejado en la compra de bienes y servicios en los sectores donde vacacionan, moviendo las economías locales, dinamizando emprendimientos, generando empleo y demás condiciones que activan la dinámica productiva de estos sectores.

Impulso a la economía local

Un tercer aspecto a destacar es la reducción del IVA del 15 % al 8 %; más allá de la teoría económica, la reducción de impuestos motiva el incremento del consumo por parte de los hogares. Así, mejora el poder adquisitivo de los ciudadanos y los lleva a aprovechar estas épocas para disfrutar de los atractivos naturales del país y realizar un gasto que mueve la economía de los lugares que visitan.

Será importante evaluar en el futuro que, más allá de reducir el IVA del 15 % al 8 % en feriados nacionales, se haga lo propio en feriados locales, para que cada ciudad pueda atraer turistas a sus festividades, mover las economías desde lo micro y aumentar la recaudación tributaria en función del consumo. Estas posibilidades existen en otros países y será importante que Ecuador pueda explorar y aprovechar un escenario similar.

Jorge Calderón Salazar