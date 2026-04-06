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El Día del Trabajador es el próximo de Ecuador.
El Día del Trabajador es el próximo de Ecuador.canva

¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador? Fechas y días de descanso

El nuevo descanso durará cuatro días entre abril y mayo

Tras el feriado de Semana Santa, Ecuador se prepara para vivir otro descanso nacional muy esperado: el Día del Trabajador, que se conmemora cada 1 de mayo. Esta fecha es un momento para reconocer la labor de millones de trabajadores en todo el país, y tradicionalmente es un día no laborable para la mayoría de sectores.

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Este año, el presidente Daniel Noboa anunció una extensión del feriado, lo que permitirá a los ecuatorianos disfrutar de un puente largo de cuatro días. Según el anuncio, el descanso comenzará el jueves 30 de abril y se prolongará hasta el domingo 3 de mayo, incluyendo el viernes 1 de mayo, día oficial del Trabajador, y el fin de semana siguiente. Esto significa que las actividades laborales y escolares se retomarán recién el lunes 4 de mayo, ofreciendo a muchas familias la oportunidad de viajar o descansar.

El Decreto Ejecutivo 354, firmado por el presidente, establece que este descanso será obligatorio para los sectores público y privado, lo que implica que las horas de trabajo no se recuperarán posteriormente.

¿Cuántos feriados le quedan a Ecuador?

Después de mayo, a Ecuador le quedan seis descansos obligatorios en el calendario de 2026:

  • Batalla del Pichincha: 24 de mayo (se traslada al 25 de mayo)
  • Primer Grito de Independencia: 10 de agosto
  • Independencia de Guayaquil: 9 de octubre
  • Día de los Difuntos: 2 de noviembre
  • Independencia de Cuenca: 3 de noviembre
  • Navidad: 24 de diciembre

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