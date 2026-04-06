Menos accidentes, heridos y fallecidos en Quito durante el feriado de Semana Santa

Durante los tres días de feriado se registró una disminución significativa en el número de siniestros de tránsito

En en ingreso al túnel de San Juan ocurrió un choque múltiple entre tres vehículos.

El feriado de Semana Santa dejó un balance positivo en materia de seguridad vial en Quito. Según datos oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), durante los tres días de asueto se registró una disminución significativa en el número de siniestros de tránsito, así como en personas heridas y fallecidas.

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El director de la entidad municipal, Washington Martínez, informó este 6 de abril de 2026 que en el feriado de 2025 se reportaron 42 siniestros, mientras que en 2026 la cifra bajó a 31, lo que representa una reducción del 26,19%.

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En cuanto a personas afectadas, los heridos pasaron de 25, en 2025, a 15 en este año, es decir, un 40% menos. Asimismo, el número de fallecidos se redujo de tres a dos. De acuerdo con el balance, varios de los siniestros involucraron a motociclistas.

Martínez atribuyó esta disminución, en parte, a los operativos de control ejecutados durante el feriado, especialmente aquellos enfocados en detectar conductores en estado de embriaguez.

En este contexto, se reportaron 20 personas detenidas por esta causa, mientras que el total de aprehendidos, incluyendo los controles de la Policía Nacional, alcanzó los 36.

Choque múltiple en Miraflores

Pese a la reducción general, se registraron incidentes relevantes. Uno de ellos ocurrió el 5 de abril en la avenida Mariscal Sucre y la avenida Universitaria, en el ingreso al túnel de San Juan, en el sector de Miraflores, donde un siniestro múltiple involucró a tres vehículos.

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Tras la alerta ingresada al sistema de emergencias ECU 911, organismos de primera respuesta acudieron al lugar y confirmaron que cuatro personas resultaron heridas. Los afectados recibieron atención inmediata por parte de personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Cuerpo de Bomberos de Quito.

🚨 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Mariscal Sucre, antes del ingreso al túnel de San Juan.



🚑 Producto de la colisión de tres vehículos livianos un total de cuatro personas resultaron afectadas y reciben atención prehospitalaria por parte… pic.twitter.com/Ohc5sAhrmy — Bomberos Quito (@BomberosQuito) April 5, 2026

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