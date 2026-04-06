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Lluvias Quito
En Calderón y San Antonio hubo acumulación de agua.Foto: cortesía / CBQ

13 emergencias se registran en Quito por las intensas lluvias

12 de las emergencias fueron por inundaciones y una por un movimiento en masa

Después de varias semanas de pausa, las fuertes lluvias volvieron a Quito y provocaron al menos 13 emergencias en distintos sectores, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M).

Te invitamos a leer: Deslizamiento en la Autopista General Rumiñahui deja un vehículo atrapado

De acuerdo con el reporte oficial, 12 de los incidentes correspondieron a inundaciones, mientras que uno fue catalogado como un movimiento en masa. Las anegaciones se concentraron principalmente en las administraciones zonales de Los Chillos, Calderón y Tumbaco, donde la acumulación de agua afectó calles y zonas residenciales.

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Una de las emergencias se registró el 6 de abril de 2026 en la Autopista General Rumiñahui, a la altura del puente 3, donde se produjo un deslizamiento de tierra. 

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, material se desprendió de un talud y dejó a un vehículo atrapado. A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas.

Asimismo, las precipitaciones generaron acumulación de agua en sectores del norte de la ciudad como San Antonio y Calderón, lo que obligó a la intervención de los equipos de emergencia.

Atención de las emergencias por las lluvias

Personal del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con las administraciones zonales, se desplegó en las zonas afectadas para ejecutar tareas de limpieza, succión de agua estancada y evaluación de daños. 

Con estas acciones se restablececió las condiciones de seguridad y se mitigó riesgos para la población.

De acuerdo con el COE-M, se mantiene el monitoreo constante de las condiciones climáticas y no descartan nuevas intervenciones ante la continuidad de las lluvias en la capital.

Emergencias por siniestros de tránsito

Ayer también se registraron otras emergencias relacionadas con siniestros de tránsito. En la avenida Simón Bolívar, en el sector de la UIDE, se registró un incidente que obligó al cierre de dos carriles en sentido sur-norte.

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A esto se sumó otro choque múltiple en la avenida Mariscal Sucre, antes del ingreso al túnel de San Juan, donde tres vehículos livianos colisionaron y dejaron a cuatro personas con afectaciones leves, atendidas en el lugar.

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