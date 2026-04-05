Deslizamiento en la Autopista General Rumiñahui deja un vehículo atrapado

El deslizamientose registró entre los puentes 2 y 3 de la Autopista General Rumiñahui

El regreso de las lluvias a Quito volvió a generar emergencias en la ciudad. La tarde de este 5 de abril de 2026, un deslizamiento de tierra interrumpió parcialmente la circulación en la avenida General Rumiñahui, una de las principales conexiones entre la capital y el valle.

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La alerta ingresó al sistema de emergencias ECU 911 pasadas las 15:30. El evento se registró entre los puentes 2 y 3, donde material desprendido de un talud cayó sobre la vía y dejó a un vehículo atrapado, según informó la institución.

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Equipos de primera respuesta acudieron al sitio para retirar los escombros y liberar el automotor. No se reportaron personas heridas ni atrapadas.

Mientras avanzan las labores de limpieza, uno de los carriles en sentido Quito-Valle permanece cerrado parcialmente, lo que provoca congestión en la zona.

Heridos en siniestros de tránsito

El deslizamiento no fue el único incidente en una jornada marcada por la lluvia. En la avenida Simón Bolívar, en el sector de la UIDE, se registró un siniestro de tránsito que obligó al cierre de dos carriles en sentido sur-norte.

A esto se sumó otro choque múltiple en la avenida Mariscal Sucre, antes del ingreso al túnel de San Juan, donde tres vehículos livianos colisionaron y dejaron a cuatro personas con afectaciones leves, atendidas en el lugar.

🚨 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Mariscal Sucre, antes del ingreso al túnel de San Juan.



🚑 Producto de la colisión de tres vehículos livianos un total de cuatro personas resultaron afectadas y reciben atención prehospitalaria por parte… pic.twitter.com/Ohc5sAhrmy — Bomberos Quito (@BomberosQuito) April 5, 2026

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución, especialmente en zonas propensas a deslizamientos, donde la saturación del suelo incrementa el riesgo de nuevos eventos.

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