Pabel Muñoz analiza la fusión de tres empresas públicas municipales, ¿cuáles son?

En la actualidad, el Municipio de Quito tiene 12 empresas

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, abrió la puerta a una posible reestructuración del aparato municipal. En medio del debate por la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el burgomaestre adelantó que se analiza la fusión de al menos tres empresas públicas de la ciudad.

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En una entrevista con el periodista Fabricio Vela, Muñoz recalcó que la reforma obligará al Municipio a hacer ajustes presupuestarios que podrían impactar directamente en servicios sociales, educativos y de salud que brinda el Cabildo.

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También, en ese escenario, señaló que será fundamental reorganizar el funcionamiento de las empresas municipales, que actualmente son 12.

El alcalde mencionó que estas entidades no siempre pueden medirse únicamente bajo criterios de rentabilidad. “No necesariamente son eficientes”, dijo, aunque reconoció que hay espacio para mejoras.

Puso como ejemplo la Empresa de Pasajeros de Quito, que gasta más de lo que recauda. Sin embargo, matizó que esto responde al modelo de transporte de la ciudad, donde el pasaje es subsidiado, más que a una mala gestión.

Las fusiones que se analizan

Dentro de los cambios que se analizan está la posible integración entre la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito, la Empresa de Rastro Quito y la Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio, entidades que comparten actividades relacionadas con el abastecimiento y la comercialización.

El alcalde indicó que ya solicitó estudios técnicos para evaluar las ventajas y desventajas antes de tomar una decisión definitiva.

En su balance, también recordó que años atrás el Municipio operaba a través de fundaciones que manejaban recursos públicos sin formar parte directa de la estructura municipal. Ese esquema fue reemplazado por empresas públicas, en un intento por ordenar la gestión.

Desde el Concejo también han surgido cuestionamientos por la baja ejecución presupuestaria de algunas empresas y la duplicidad de funciones. El edil, Wilson Merino, recordó que, hace más de una década, un informe de auditoría ya recomendaba fusionar entidades con actividades similares, pero esas sugerencias nunca llegaron a aplicarse.

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