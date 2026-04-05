Persona con grillete electrónico es sorprendida en macrooperativo en Quito

Se inspeccionaron 22 locales, entre hostales, licorerías, bares y un centro de tolerancia

En los operativos se revisaron a personas y negocios del sur y centro de Quito.

Entre la noche del sábado 4 y la madrugada del domingo 5 de abril de 2026, en un macrooperativo conjunto en Quito se decomisó armas blancas, drogas y productos de contrabando en varios establecimientos de las administraciones zonales Quitumbe, Eloy Alfaro y Manuela Sáenz.

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Durante la intervención se inspeccionaron 22 locales: 15 hostales, cuatro licorerías, dos bares y un centro de tolerancia, detalló el Municipio.

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En ellos, las autoridades encontraron siete armas blancas, una alimentadora, 10 celulares, una computadora, una cámara fotográfica, 15 pipas y varias bolsas con sustancias sujetas a fiscalización.

Además, se decomisaron 525 cajetillas de tabaco de contrabando, tres litros de alcohol sin registro sanitario y cinco motocicletas. Entre los controles también se revisaron 100 vehículos y cerca de 400 personas, incluyendo a una que portaba un grillete electrónico.

Clausuras y sanciones a negocios

El operativo dejó dos establecimientos clausurados, cuatro actos de inicio por mal uso de la LUAE y consumo de alcohol en el espacio público, y ocho citaciones emitidas a responsables de irregularidades.

Alrededor de 175 funcionarios participaron en el operativo, incluyendo personal del Municipio de Quito, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

La intervención estuvo coordinada por la Secretaría de Seguridad del Municipio, junto con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Bomberos y la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Según las autoridades, estos macrooperativos continuarán en otras zonas priorizadas de la capital, con el objetivo de reforzar la seguridad y el control de actividades ilegales en establecimientos públicos y privados.

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