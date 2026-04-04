Droga oculta en ponchos: Policía frustra envío a Canadá desde courier de Tumbaco

El destino final del cargamento de la sustancia ilícita era Montreal, en Canadá

En total, la Policía enconctró cuatro planchas de cocaína en la caja.

Un operativo policial en Tumbaco, al oriente de Quito, impidió un intento de envío internacional de estupefacientes que fue cuidadosamente camuflado en una caja con ponchos y artesanías.

Te invitamos a leer: Conductor en estado etílico que manejaba camión de gas fue detenido en Quito

El caso fue divulgado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien compartió un video, el 3 de abril de 2026 en su cuenta de la red social X, en el que se observa a una mujer entregando la caja a un courier de la zona.

Cierran lavadora de autos en Quito por invadir vía y verter aguas contaminadas Leer más

En las imágenes, un hombre revisa el paquete mientras otra mujer ingresa al local. Luego de verificar el contenido, lo vuelve a colocar en la caja, aparentemente sin detectar que el paquete escondía un doble fondo con droga.

Según Reimberg, el destino final del cargamento era Montreal, Canadá, y pretendía ser enviado mediante un sistema de paquetería internacional.

El operativo permitió la aprehensión de dos mujeres y la incautación de cuatro planchas de cocaína. Todas las detenidas y los elementos de prueba fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, cumpliendo los procedimientos legales.

Más droga decomisada

En otro operativo, la Policía Nacional detectó otro cargamento de sustancias ilícitas en el sur de la capital.

RELACIONADAS Caso importado de viruela símica activa protocolos de prevención en Quito

Durante la intervención en La Ecuatoriana, se incautaron 47 planchas de marihuana, aproximadamente 500 gramos de pasta base, un arma de fuego con su cargador, 62 municiones, 10 teléfonos móviles, dos motocicletas y 300 dólares en efectivo.

CAJA DE ARTESANÍAS CON DROGA INCAUTADAS EN TUMBACO



El paquete con los estupefacientes estaba camuflado en un doble fondo dentro de una caja con ponchos y tenía como destino final Montreal, Canadá y pretendía ser enviado vía sistema de paquetería internacional.



RESULTADOS:

Dos… pic.twitter.com/QakK0qGm6z — John Reimberg (@JohnReimberg) April 3, 2026

Reimberg mencionó que los implicados estaban involucrados en almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas en el sector.

Las dos aprehendidas quedaron bajo la custodia de la autoridad correspondiente, cumpliendo con los trámites legales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!