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En total, la Policía enconctró cuatro planchas de cocaína en la caja.Foto: cortesía / Ministerio de Interior

Droga oculta en ponchos: Policía frustra envío a Canadá desde courier de Tumbaco

El destino final del cargamento de la sustancia ilícita era Montreal, en Canadá

Un operativo policial en Tumbaco, al oriente de Quito, impidió un intento de envío internacional de estupefacientes que fue cuidadosamente camuflado en una caja con ponchos y artesanías. 

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El caso fue divulgado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien compartió un video, el 3 de abril de 2026 en su cuenta de la red social X, en el que se observa a una mujer entregando la caja a un courier de la zona.

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En las imágenes, un hombre revisa el paquete mientras otra mujer ingresa al local. Luego de verificar el contenido, lo vuelve a colocar en la caja, aparentemente sin detectar que el paquete escondía un doble fondo con droga. 

Según Reimberg, el destino final del cargamento era Montreal, Canadá, y pretendía ser enviado mediante un sistema de paquetería internacional.

El operativo permitió la aprehensión de dos mujeres y la incautación de cuatro planchas de cocaína. Todas las detenidas y los elementos de prueba fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, cumpliendo los procedimientos legales.

Más droga decomisada

En otro operativo, la Policía Nacional detectó otro cargamento de sustancias ilícitas en el sur de la capital. 

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Durante la intervención en La Ecuatoriana, se incautaron 47 planchas de marihuana, aproximadamente 500 gramos de pasta base, un arma de fuego con su cargador, 62 municiones, 10 teléfonos móviles, dos motocicletas y 300 dólares en efectivo. 

Reimberg mencionó que los implicados estaban involucrados en almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas en el sector.

Las dos aprehendidas quedaron bajo la custodia de la autoridad correspondiente, cumpliendo con los trámites legales.

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