Restricción vespertina en Ruta Viva y Simón Bolívar suma 45 citaciones en tres días

Agentes de tránsito controlan el cumplimiento de la restricción en la Simón Bolívar y Ruta Viva.

A pocos días de la entrada en vigencia de la restricción al transporte pesado en horario vespertino, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) presentó los primeros resultados de la medida que se aplica en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, entre las 16:00 y las 20:00.

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Según datos de la entidad municipal, del 1 al 3 de abril de 2026 se revisaron 242 vehículos. De ese total, 135 contaban con salvoconducto, mientras que se emitieron 45 citaciones por incumplir la restricción. Además, se registraron 16 sanciones por otras infracciones y 47 casos correspondieron a excepciones, es decir, vehículos de dos ejes con un peso de hasta siete toneladas.

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Los operativos en la mañana, vigentes desde enero de 06:00 a 10:00, reflejan un volumen mayor de fiscalización. En ese horario se revisaron 12.621 vehículos, de los cuales 10.328 tenían salvoconducto. Asimismo, se levantaron 1.032 citaciones por la restricción, 842 por otras faltas y 419 correspondieron a excepciones.

El director de la AMT, Washington Martínez, aseguró que los resultados en la mañana han sido positivos desde la implementación de la medida. Recordó que antes de su aplicación había, en promedio, un siniestro semanal con la participación de transporte pesado.

Sin embargo, en enero y febrero se reportaron cuatro incidentes: dos vinculados al cansancio del conductor, un camión volcado y otro que dejó como saldo la muerte de un motociclista.

Por su parte, el alcalde, Pabel Muñoz, defendió la ampliación de la restricción a la tarde, pese a la oposición de parte de un sector del gremio pesado. “Es una medida necesaria para salvar vidas”, afirmó.

Preocupación en el sector del transporte pesado

El burgomaestre también anunció que la disposición será evaluada al finalizar el primer semestre de 2026. En función de sus resultados, se definirá si la restricción se mantiene, se modifica o se elimina. “Necesitamos aplicarla también en la tarde para saber si funciona”, señaló.

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Desde el sector del transporte pesado hay cuestionamientos. Javier Muñoz, representante de la Asociación de Transportistas Pesados Unidos del Ecuador, calificó la medida como una “afectación fuerte” tanto en lo económico como en los tiempos de operación. Además, rechazó que se responsabilice al gremio por los siniestros de tránsito.

En este contexto, gremios de Quito y otras provincias analizan la posibilidad de realizar un plantón pacífico en los próximos días, como forma de protesta frente a la extensión de la restricción vehicular en horas de la tarde.

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