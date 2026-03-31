Ampliación de restricción en la Simón Bolívar y Ruta Viva: ¿qué opina el gremio?

La medida que limita el tránsito de vehículos pesados a la tarde en la Simón Bolívar y la Ruta Viva

Desde que rige la restricción en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva se han entregado 6.294 salvoconductos.

Tras evaluar los resultados de la restricción matutina para vehículos pesados, desde el 1 de abril de 2026 la medida se extiende a la tarde en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Según las autoridades, el objetivo es reducir los siniestros de tránsito graves que involucren este tipo de transporte.

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El balance de los primeros meses de la restricción muestra resultados positivos, según las autoridades. Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explicó que antes de la medida se registraba un promedio de un siniestro semanal con participación de vehículos pesados.

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Durante enero y febrero de este año, se contabilizaron cuatro incidentes: dos por cansancio del conductor, un camión volcado y otro que provocó la muerte de un motociclista.

En el mismo periodo, se entregaron 6.294 salvoconductos, mientras que más de 8.000 solicitudes fueron rechazadas por incumplimiento de requisitos. Martínez también alertó sobre la detección de documentos falsificados, hechos que ya han sido denunciados ante la Fiscalía.

Opiniones del gremio del transporte pesado

Un sector del transporte pesado reconoce mejoras, pero manifiesta inquietudes frente a la ampliación de la restricción. Pablo Carlosama, de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), destacó que la medida ha obligado a los vehículos a contar con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) vigente, rastreo satelital y conductores capacitados, requisitos indispensables para obtener los salvoconductos.

No obstante, Carlosama advirtió sobre problemas administrativos que podrían complicar la circulación vespertina. Algunos trámites en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) siguen suspendidos o no operan al 100%, lo que podría retrasar la entrega de nuevos salvoconductos. Además, varios documentos están próximos a caducar según el dígito de matriculación, generando incertidumbre en la circulación.

El dirigente indicó que primero se debe evaluar la situación, por lo que mantendrán una reunión con la Secretaría de Movilidad, la AMT y los gremios de transporte para abordar estas inquietudes. Entre las medidas previstas, se implementará un sistema de salvoconductos con código QR para contrarrestar la falsificación.

Impacto económico y operativo en transportistas

Javier Muñoz, de la Asociación de Transportistas Pesados Unidos del Ecuador, calificó la ampliación como “una afectación fuerte” para el sector, tanto económica como de tiempo. “Laboramos con base en un tiempo y si hay restricciones, tenemos pérdidas”, señaló. También rechazó que se los quiera hacer ver “como culpables de los siniestros de tránsito”.

Entre las 06:00 y las 10:00 el transporte pesado no puede circular por la Ruta Viva y Simón Bolívar. Foto: cortesía / Municipio de Quito

Además, criticó muchos salvoconductos han sido alterados o incluso comercializados en redes sociales, lo que, según Muñoz, ha derivado en un “negociado”. Frente a la extensión de la restricción vespertina, los gremios de Quito y otras provincias evalúan organizar un plantón pacífico la próxima semana para expresar su descontento.

Eficacia de la restricción y cifras de siniestralidad

El debate sobre la efectividad de la restricción continúa. La experta en seguridad vial, Marcela Riera, señala que los resultados globales no muestran cambios significativos:

Enero 2025: 20 fallecidos en 18 siniestros

Enero 2026: 21 fallecidos en 21 siniestros

Febrero 2025: 23 muertes

Febrero 2026: 14 muertes

En las vías específicas:

Simón Bolívar: 32 fallecidos en 2025; 6 en lo que va de 2026

Ruta Viva: 18 fallecidos en 2025; 2 en lo que va de 2026

Riera aclara que los vehículos pesados, si bien generan emergencias de alto impacto, no son los principales causantes de muertes en Quito. La mayoría de víctimas y siniestros se concentra en motocicletas y vehículos livianos.

La especialista advierte que estas medidas suelen responder a temas mediáticos: generan visibilidad y percepción pública inmediata, pero no son suficientes para controlar la siniestralidad.

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En 2025, la capital registró cerca de 300 fallecidos en siniestros de tránsito, lo que evidencia la necesidad de un enfoque integral en seguridad vial.

Asimismo, enfatiza la importancia de reforzar el monitoreo del transporte liviano y motocicletas, así como retomar el control de velocidad mediante radares, que, aunque polémicos, han demostrado eficacia en prevenir accidentes.

Posición de autoridades y próximos pasos

Las autoridades aseguran que la ampliación de la restricción busca reducir emergencias que involucren transporte pesado, mientras el gremio insiste en la necesidad de diálogo y ajustes administrativos para minimizar pérdidas económicas y logísticas.

De su parte, el alcalde Pabel Muñoz señaló que la medida, aunque impopular políticamente, “es necesaria para salvar vidas”. Además, anunció que se realizará una evaluación al cierre del primer semestre de 2026 para determinar si la restricción continúa, se ajusta o se levanta: “Necesitamos aplicarla también en la tarde para saber si funciona. Si no es eficiente, se puede retirar; pero si da resultados, se mantendrá”.

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