Inseguridad en Quito: Los distritos con más robos de personas y vehículos

Informe policial revela que tres distritos de la capital lideran las cifras de asaltos y robo de autos en el país

Agentes de la Policía Nacional realizan la detención de un ciudadano en el centro de Quito, en medio de operativos contra la delincuencia.

El asesinato de un ciudadano en el sector de Carcelén, al norte de Quito, tras resistirse al robo de sus pertenencias este 31 de marzo de 2026, no representa un hecho aislado. El ataque, ejecutado por dos sujetos en motocicleta en cuestión de segundos, es el cierre de una semana crítica para la capital, que entre el 25 y el 31 de marzo registró una seguidilla de asaltos bajo una misma lógica: ofensivas rápidas, armadas y letales.

Este escenario de violencia, que se palpa en las calles, tiene un respaldo estadístico contundente. El Plan Operativo Anual Integral (POAI) 2026 de la Policía Nacional revela que Quito es la ciudad con mayor presencia en los rankings de criminalidad del país, basándose en la incidencia delictiva reportada entre enero y noviembre de 2025.

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Eugenio Espejo: el foco crítico del país

La estadística más alarmante se concentra en el distrito Eugenio Espejo. Esta jurisdicción del norte de la ciudad se ha consolidado como el punto de mayor riesgo en Ecuador, liderando tanto el ranking de robo a personas como el de vehículos. En el primer rubro, el sector aglutina el 7,94% de los casos nacionales (2.004 eventos), mientras que en la sustracción de automotores registra el 6,23% (597 casos).

Sin embargo, la inseguridad no es un fenómeno aislado de un solo barrio. La distribución del delito en la capital muestra una expansión hacia distintos polos, evidenciando que el problema es estructural y abarca zonas con dinámicas sociales y económicas diversas.

Una ciudad asediada en sus tres ejes

En lo que respecta al robo a personas, la capital sitúa a tres de sus distritos en el 'top 10' nacional: Eugenio Espejo, Eloy Alfaro (quinto lugar) y Manuela Sáenz (octavo). La tendencia se repite en el robo de vehículos, donde además del líder del ranking, aparecen La Delicia en la quinta casilla y Quitumbe en la séptima.

Esta concentración responde, en gran medida, a la naturaleza de los sectores afectados. Al ser puntos de alto tránsito peatonal y vehicular, el delincuente encuentra un escenario de "oportunidad" permanente. En el norte, el distrito Eugenio Espejo abarca el corazón financiero y comercial (La Carolina e Iñaquito); en el centro, Manuela Sáenz gestiona el flujo turístico y comercial del Casco Colonial; mientras que en el sur, Eloy Alfaro y Quitumbe concentran una densidad poblacional y logística masiva.

Top 10 de robo a personas en Ecuador

Eugenio Espejo (Quito) Modelo (Guayaquil) 9 de Octubre (Guayaquil) Machala Eloy Alfaro (Quito) Sur (Guayaquil) S/D Manuela Sáenz (Quito) Florida (Guayaquil) Riobamba

Top 10 de robo de vehículos en Ecuador

Eugenio Espejo (Quito) Manta Quevedo Modelo (Guayaquil) La Delicia (Quito) Pascuales (Guayaquil) Quitumbe (Quito) Sur (Guayaquil) Nueva Prosperina (Guayaquil) Santo Domingo Este

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