Inseguridad en Quito: esto ocurrió en la av. 12 de Octubre, según la Policía

En la madrugada se alertó a la Policía sobre un disparo en la av. 12 de Octubre y Wilson

Tras el disparo, los implicaso intentaron escapar en un vehículo que finalmente se chocó.

En medio de la preocupación por la inseguridad en Quito, un nuevo incidente causó preocupación la madrugada de este 30 de marzo de 2026. Un disparo en la avenida 12 de Octubre movilizó a efectivos policiales.

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Sobre el caso, el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Germán León, dio más detalles. Señaló que el hecho ocurrió alrededor de las 04:50, en la avenida 12 de Octubre y Wilson.

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Cinco personas se encontraban en el sector, consumiendo licor junto a una carreta de comida, cuando se produjo un altercado entre ellos. En medio de la discusión, uno de los involucrados sacó un arma de fogueo y disparó contra uno de sus propios acompañantes.

La alerta fue reportada al sistema ECU 911, lo que permitió la intervención policial. El presunto responsable fue aprehendido en el lugar, mientras que la persona herida fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica.

El oficial aclaró que, pese a la preocupación generada, no existió una balacera ni persecución en la zona, como inicialmente se temió. Se trató de un hecho derivado de una riña entre conocidos, recalcó.

Implicados en asaltos, detenidos y liberados

León también presentó un balance de los operativos ejecutados del 27 al 29 de marzo en distintos sectores de Quito. En total, se registraron 23 personas detenidas, la recuperación de 57 teléfonos celulares reportados como robados, además de la incautación de droga, cinco armas de fuego, dos vehículos y cuatro motocicletas.

Uno de los casos relevantes se produjo en el sector de Chilibulo, en el sur de la ciudad, donde la Policía detuvo a dos hombres y tres mujeres señalados de participar en robos a locales comerciales del norte y Valle de los Chillos.

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Durante el operativo se encontró un vehículo con el chasis adulterado y reporte de robo, junto con armas de fuego y otros indicios.

De acuerdo con León, pese a los elementos presentados en la audiencia de flagrancia, el juez dispuso medidas cautelares y la liberación de los implicados. “Llama la atención que las cinco personas están en los videos, hay elementos probatorios”, señaló, al advertir que se trataría de una organización delictiva.

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