Nueva estrategia busca que los controles de tránsito en Quito sean más efectivos

El 25 de marzo se realizó un operativo de control enfocado en motociclistas, en Los Dos Puentes.

El control del tránsito en Quito entra en una nueva fase. El Municipio firmó una alianza con la Global Road Safety Partnership (GRSP), un organismo internacional especializado en reducir muertes y lesiones en las vías, con la intención de mejorar cómo se realizan los operativos en la ciudad.

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Detrás del acuerdo hay un diagnóstico claro y no basta con hacer controles, el reto es hacerlos mejor y que realmente cambien el comportamiento de los conductores.

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La cooperación se da en el marco de la iniciativa global de Bloomberg Philanthropies sobre seguridad vial, de la que Quito forma parte, y se centra en dos problemas recurrentes en la capital: el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol.

En la práctica, esto significa que expertos internacionales comenzarán observando cómo trabajan los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en las calles. No intervienen directamente, pero analizan los procedimientos, detectan fallas y luego proponen ajustes basados en experiencias que han funcionado en otras ciudades.

Omar Gonzáles explicó que la lógica detrás de este acompañamiento es la “teoría de la disuasión”: los conductores cambian su comportamiento cuando perciben que el control es constante, visible y que las sanciones realmente se aplican.

“El control no es solo estar en la vía, sino cómo se planifica, dónde se ubica y qué tan sostenido es en el tiempo”, resumió.

Apoyo internacional para tecnificar los operativos

David Argüello, coordinador general de Operaciones de la AMT, reconoce que hay margen de mejora. Asegura que el apoyo internacional apunta a tecnificar los operativos, usar mejor los datos y tomar decisiones más precisas sobre dónde y cómo intervenir.

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Detalló que en los primeros tres meses de 2026 se han retenido 1.535 motocicletas en distintos operativos, en medio de esfuerzos por reducir siniestros y controlar delitos cometidos en este tipo de vehículos.

Uno de los puntos clave del acuerdo es entender cómo se recogen y utilizan los datos en Quito. Esa información será la base para diseñar un plan de trabajo que permita focalizar controles en zonas de mayor riesgo y hacerlos más efectivos.

🧑‍✈️ #QuitoEnControl| 🏍️ Realizamos un operativo de control de motos en la av. Necochea junto a @BloombergDotOrg



Se emitieron 1️⃣3️⃣ citaciones y 1️⃣4️⃣ motos fueron retenidas.



En Carcelén se hizo una campaña preventiva sobre los peligros de conducir bajo efectos del alcohol



✅… pic.twitter.com/9478DGrlBU — AMTQuito (@AMT_Quito) March 25, 2026

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