Feria del Libro de Quito abre nueva pugna entre el Municipio y Gobierno

La Secretaría de Cultura del Municipio confirmó la suspensión de la Feria del Libro de Quito

En 2025, más de 60.000 personas asistieron a la Feria del Libro.

La cancelación de la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) 2026 ha generado una nueva pugna entre el Municipio capitalino y el Gobierno Nacional.

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El 25 de marzo de 2026, la Secretaría de Cultura del Municipio confirmó oficialmente que el evento no se realizará este año. En su comunicado, la entidad aseguró que la decisión no responde a falta de voluntad, ni a problemas de gestión o financiamiento.

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Según el Cabildo, la causa directa es la entrada en vigencia, el pasado 23 de febrero, de la Ley Orgánica Reformatoria al Cootad, que redefine los criterios de inversión para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

De acuerdo con el Municipio, la normativa, específicamente el artículo 198.2, restringe el uso de recursos en partidas como “Espectáculos Culturales y Sociales”, lo que impediría ejecutar eventos de gran magnitud como la FILQ, pese a que el proyecto contaba con un presupuesto aprobado de $ 416.262.

El argumento apunta a que la reforma busca priorizar el gasto en infraestructura y servicios esenciales, limitando actividades consideradas no prioritarias. En ese contexto, la cancelación de la feria sería una consecuencia directa de la nueva regulación.

¿Qué dijo la Viceministra de Cultura?

Sin embargo, desde el Gobierno la versión es distinta. La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, cuestionó públicamente la cancelación de la Feria y sugirió que se estarían ocultando las verdaderas razones detrás de la suspensión.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria acusó a los organizadores de “no transparentar” la decisión y de utilizar la reforma legal para “desinformar y contribuir a la polarización”.

Muñoz también puso sobre la mesa el manejo presupuestario del Municipio. Recordó que Quito cuenta con cerca de $ 1.000 millones anuales y que, por ley, alrededor de $ 90 millones deben destinarse a competencias culturales. No obstante, según datos reportados de forma informal, en 2025 se habrían invertido apenas $ 14 millones en este ámbito, es decir, cerca del 15% de lo que correspondería.

“¿A dónde se fue el resto del presupuesto? ¿Cuál es la proyección para este año?”, cuestionó la viceministra, insinuando que la cancelación podría estar más relacionada con la baja ejecución de recursos que con las restricciones legales.

Impacto en el ecosistema cultural y económico

Desde el Municipio se advierte que la suspensión de la FILQ tiene impactos inmediatos en el ecosistema cultural y económico de la ciudad. La feria, considerada uno de los principales espacios de acceso a la lectura y circulación de pensamiento, involucra a escritores, editoriales, librerías, gestores culturales, artistas, técnicos y personal logístico, además de generar oportunidades de empleo temporal para cientos de familias.

A este escenario se suma otro elemento de tensión: la eliminación del régimen especial para obras artísticas y literarias que, según el Municipio, complica aún más la contratación de servicios culturales.

No transparentar las verdaderas motivaciones de la suspensión de la Feria Internacional del libro de Quito es una muestra más del descaro de sus organizadores.



Utilizan la reforma de la ley para desinformar y contribuir a la polarización: — Romina Muñoz (@RominaMProcel) March 25, 2026

La FILQ, además, arrastra un antecedente reciente. Desde 2022, tras la salida del Ministerio de Cultura y Patrimonio de su organización, ha sido el Municipio de Quito, a través de la Red Metropolitana de Bibliotecas, el encargado de sostener el evento con recursos propios. La cancelación, por tanto, representa un retroceso en un proceso que la ciudad había retomado de forma autónoma, señala el comunicado.

La decisión de suspender la FILQ 2026 marca la interrupción de un evento con dos décadas de historia ininterrumpida, un espacio no solo de encuentro para escritores, editores y lectores, sino también un motor económico para el sector editorial y un punto de acceso a la lectura para miles de ciudadanos.

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