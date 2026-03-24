Feria del Libro de Quito: Primera víctima de la reforma al Cootad

En 2025, la FIL Quito reunió a 60.000 visitantes, una cifra icónica para el encuentro literario.

La Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ), uno de los encuentros culturales más importantes del país, no se realizará en 2026. La decisión, que marca la interrupción de un evento con dos décadas de historia ininterrumpida, surge tras la reciente reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Cootad), aprobada por la Asamblea Nacional.

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Prevista para junio, la edición 2026 quedó suspendida de forma indefinida debido a la falta de financiamiento. Según una publicación difundida por el escritor colombiano Daniel Ángel, quien fue invitado al evento, la medida responde directamente a los cambios introducidos en la normativa. “El gobierno nacional ecuatoriano desfinanció la feria y no hay modo de sacarla adelante".

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El texto atribuye la cancelación a la Ley Orgánica Reformatoria al Cootad, vigente desde el 23 de febrero de 2026, que redefine los criterios de inversión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Entre ellos, dice, la exclusión de la gestión artística y cultural como categoría de inversión pública, lo que limita la asignación de recursos para actividades culturales.

La noticia fue replicada en redes sociales por el escritor ecuatoriano Edwin Madrid, quien cuestionó el impacto de la medida no solo en el ámbito cultural, sino también en la libertad de pensamiento.

Para Madrid, la suspensión de la feria representa un golpe directo a la industria editorial, ya debilitada, y una restricción a los espacios de circulación de ideas.

“Es una forma de negarle al país la posibilidad de la pluralidad, de la construcción de relatos paralelos”, escribió, en referencia a lo que considera una tendencia de gobiernos a restringir expresiones culturales divergentes.

El pronunciamiento también recoge la preocupación de Daniel Ángel, quien lamentó no poder presentar su novela Entre la página y el fuego, una obra centrada en la memoria del poeta quiteño César Gustavo Garzón Guzmán, desaparecido en 1990.

Más allá de la cancelación puntual, el autor advirtió sobre un escenario regional adverso para la cultura. “Mi angustia alcanza las fronteras de América Latina y lo que puede pasar con gobiernos que amenazan las economías culturales”, expresó.

¿Qué dice la Secretaría de Cultura?

La suspensión aún no ha sido formalizada mediante un comunicado oficial. Santiago Vizcaíno, coordinador de la Red Metropolitana de Bibliotecas y organizador de la FILQ 2025, confirmó que la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito emitirá un pronunciamiento en los próximos días.

No obstante, las autoridades locales ya han manifestado su preocupación por los efectos de la reforma. El alcalde, Pabel Muñoz, ha cuestionado el nuevo marco legal, al considerar que redefine qué se entiende por inversión pública y deja fuera sectores clave para el desarrollo social y urbano, como la cultura.

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Eliminación de partidas clave

El impacto de la normativa se concentra en la eliminación de dos partidas presupuestarias fundamentales: la 71, destinada a gastos de personal de inversión, y la 78, correspondiente a transferencias para inversión.

La supresión de la primera limita la contratación de personal que sostiene servicios culturales y sociales, mientras que la segunda impide transferir recursos a entidades y organizaciones que ejecutan proyectos en territorio.

En la práctica, estos cambios reducen de forma significativa la capacidad de los municipios para financiar eventos culturales de gran escala como la Feria del Libro.

La FILQ no solo ha sido un espacio de encuentro para escritores, editores y lectores, sino también un motor económico para el sector editorial y un punto de acceso a la lectura para miles de ciudadanos.

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