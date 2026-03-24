Transportistas alertan de un "riesgo inminente de la movilidad en Quito"

El sector dice que varias ocasiones ha buscado un diálogo con el alcalde de Quito

El gremio de transportistas durante una rueda de prensa este 24 de marzo de 2026.

En rueda de prensa este 24 de marzo de 2026, los representantes del transporte urbano de Quito advirtieron que el sistema de movilidad del Distrito Metropolitano atraviesa una situación crítica y su continuidad podría verse comprometida si no se adoptan medidas urgentes por parte de las autoridades.

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Jorge Yánez Romero, vocero del sector, cuestionó la falta de respuesta del Municipio. Señaló que, pese a haber enviado varias comunicaciones formales al alcalde Pabel Muñoz, no han recibido contestación.

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En ese contexto, insistió en la necesidad inmediata de abrir un espacio de diálogo que permita construir una hoja de ruta con soluciones estructurales, orientadas a garantizar la sostenibilidad del servicio y evitar una afectación directa a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público.

El dirigente subrayó que el gremio no se opone a la modernización del sistema; sin embargo, advirtió que cualquier proceso de transformación debe partir de un diagnóstico claro sobre cómo está estructurado actualmente el servicio y cuáles son sus limitaciones reales.

Pidio al Gobierno para que se mantenga el subisidio

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se mantenga, al menos de forma temporal, la compensación monetaria al diésel. mTambién pidieron que se pongan al día en el pago que lleva más de un mes de atraso.

Alertaron que su eliminación profundizaría la crisis financiera del sector. En paralelo, plantearon la urgencia de establecer mecanismos de financiamiento sostenibles que aseguren el derecho constitucional a la movilidad y prevengan un eventual colapso del sistema de transporte público en la capital.

Los transportistas recordaron que, aunque el servicio es considerado estratégico, su operación ha sido delegada al sector privado, que actualmente moviliza cerca de 600 millones de viajes al año, equivalentes al 78% de los desplazamientos en la ciudad.

No obstante, los costos operativos, calculados en función de los kilómetros ofertados, han crecido de manera sostenida, impulsados por factores externos como la crisis económica global.

Subsidio al transporte municipal

En contraste, el gremio sostiene que el Municipio ha destinado importantes recursos a los sistemas bajo su administración directa. Durante este año, se han asignado aproximadamente 70 millones de dólares a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y 72 millones al Metro de Quito.

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Estos montos se traducen en subsidios de 0,63 centavos por pasajero en los sistemas Trole y Ecovía, y de 1,26 dólares en el Metro, mientras que los operadores privados, advirtieron, no reciben ningún tipo de compensación económica.

Frente a este panorama, destacaron la relevancia de la ordenanza recientemente aprobada por el Concejo Metropolitano sobre el Sistema Integrado de Recaudo, a la que califican como una herramienta clave para la sostenibilidad del sistema.

Según explicaron, esta normativa permitirá avanzar hacia un modelo de gestión integral que elimine la denominada “guerra del centavo”, implemente un sistema de recaudo unificado y contribuya al equilibrio tarifario, con beneficios tanto para los usuarios como para la eficiencia del servicio.

Finalmente, recordaron que el Estado tiene la obligación de garantizar la provisión de servicios públicos y que el marco legal vigente define con claridad las competencias necesarias para asegurar su sostenibilidad. En ese sentido, insistieron en que la inacción podría derivar en una crisis mayor que afecte directamente a la movilidad de la ciudad.

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