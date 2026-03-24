Sistema de recaudo en Quito inicia con dudas de transportistas por tarifa integrada

El Municipio afirma que la tarifa integrada en Quito dependerá de datos reales que arroje el sistema de recaudo. Más detalles

Referencia. Con el nuevo sistema, desde abril bastará una tarjeta para viajar en trole, ecovía y metro. Estaciones ya incorporan tecnología de cobro.

El anuncio municipal sobre la puesta en marcha del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) desde el 1 de abril, lejos de despejar dudas sobre la modernización del transporte en Quito, ha reactivado un profundo malestar en el sector de los transportistas, que cuestionan la falta de definiciones clave, especialmente en torno a la tarifa integrada.

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Quito arranca el sistema de recaudo en medio de dudas

El concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, ha defendido la medida como “el primer gran paso” hacia un sistema eficiente y articulado entre el trole, la ecovía y el metro.

El sistema de recaudo es clave para lograr integración tarifaria, pero requiere fases progresivas, acuerdos técnicos y financieros que se desarrollarán en los próximos meses.

Diego Garrido concejal metropolitano

Según Garrido, el proceso arrancará en estos subsistemas municipales y posteriormente se extenderá al transporte privado mediante mesas de trabajo. Sin embargo, esa hoja de ruta, presentada como progresiva, es precisamente uno de los puntos más cuestionados por los operadores.

Desde el gremio, el SIR arranca sin resolver aspectos estructurales. Luis Haro, representante del Corredor Central Norte, reconoce avances normativos, pero alerta que en la práctica el sistema sigue estancado.

“No hay cronograma, no hay laboratorio de homologación de equipos y tampoco claridad sobre el modelo de fideicomisos”, señala Haro. Esta falta de definiciones, asegura, impide incluso que las propias unidades municipales avancen en la implementación total del recaudo tecnológico.

El problema de fondo no es únicamente técnico, sino financiero y político. La reestructuración de fideicomisos (que pasarían de un esquema concentrado a uno mixto con participación privada) genera incertidumbre sobre el manejo de los recursos. Los transportistas temen que el dinero recaudado no regrese de forma oportuna a las operadoras, afectando la sostenibilidad del servicio.

Pero la mayor crítica gira en torno a la tarifa integrada, un componente esencial que, según los propios actores, está lejos de concretarse.

Integración. Permitirá pagar con una sola tarjeta, pero sigue pendiente definir la tarifa integrada que unifique los tres sistemas de transporte en la ciudad. Matthew_Herrera

Jorge Yánez, de la Unión de Operadoras (Unitrans-Q), es tajante: “El sistema integrado de recaudo no es realmente integrado. Solo elimina el uso de monedas, pero no permite una integración tarifaria real”. Es decir, los usuarios seguirán pagando múltiples pasajes por distintos tramos, contradiciendo el espíritu de un sistema unificado.

La falta de acuerdos sobre la tarifa técnica, los subsidios y el fondo de equilibrio tarifario evidencian un vacío estructural. Cristian Lara, dirigente del transporte en Pichincha, advierte que sin este fondo (aún no creado ni financiado), la tarifa integrada es inviable. A esto se suma la ausencia de transparencia en los subsidios actuales, lo que impide construir un modelo justo y sostenible.

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Municipio defiende el SIR como primer paso hacia la integración

Hemos avanzado en normativa, pero en la práctica no hay condiciones técnicas ni financieras claras, lo que retrasa la incorporación real de transportistas al sistema.

LUIS HARO

representante del Corredor Central Norte

En este contexto, el inicio del SIR aparece más como un gesto político que como una solución integral. Los transportistas coinciden en que sin reglas claras, cronogramas definidos ni consensos tarifarios, el sistema corre el riesgo de convertirse en una implementación parcial que no resuelve los problemas de fondo.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que la implementación inicial del sistema se concentrará exclusivamente en los subsistemas municipales: trolebús, Ecovía y Metro, que desde el 1 de abril operarán con la denominada “Cuenta Ciudad”.

Según el funcionario, la tarifa integrada no puede aplicarse de inmediato, ya que primero es necesario contar con el 100% de los sistemas de transporte conectados. “Antes de eso no podríamos pensar en una integrada”, señaló, al tiempo que indicó que también se debe evaluar el impacto presupuestario con datos actualizados de movilidad.

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Pérez sostuvo que el SIR permitirá, por primera vez, obtener información precisa sobre cómo se movilizan los usuarios, cuántos viajes realizan y cómo se conectan entre los distintos sistemas. Con esos datos, dijo, será posible estructurar una tarifa integrada técnicamente sustentada.

Además, anunció que tras la puesta en marcha del sistema, el Municipio se reunirá con el sector transportista para definir los plazos de integración del sistema privado, reconociendo que cada operadora tiene distintas capacidades económicas y operativas, lo que implicará una incorporación progresiva.

Respecto a las inquietudes sobre el costo del pasaje, el secretario insistió en que cualquier definición sobre una tarifa integrada —incluyendo valores como los 60 centavos que han sido mencionados— deberá basarse en evaluaciones técnicas y financieras. “Tenemos que ser responsables: primero evaluar el sistema tecnológico y luego el impacto presupuestario”, concluyó.

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