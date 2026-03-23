Restricción en la Simón Bolívar y Ruta Viva: 8.800 salvoconductos entregados

Desde el 1 de abril, la restricción se ampliará en la tarde, de 16:00 a 20:00

En la mañana, la restricción en la Simón Bolívar y Ruta Viva es de 06:00 a 10:00.

Desde el 1 de abril de 2026, la restricción a la circulación de transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva se extenderá al horario de la tarde, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades para mejorar la seguridad vial en estas vías de Quito.

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La disposición ya se aplica desde el 1 de enero en la franja de 06:00 a 10:00. Con la ampliación, de 16:00 a 20:00, se busca reforzar la separación entre el flujo de transporte liviano y pesado, una estrategia que, según el Municipio, apunta a prevenir siniestros de tránsito graves.

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En este contexto, la entrega de salvoconductos se mantendrá para los transportistas que requieren circular por estas vías restringidas.

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entre el 1 de enero y el 22 de marzo de 2026 se han emitido 8.877 salvoconductos.

Además, en el mismo periodo, las autoridades han ejecutado operativos de control que dejan como resultado 10.786 vehículos revisados. De estos, se han generado 914 citaciones por incumplir la restricción de circulación para transporte pesado y 641 sanciones adicionales por otras infracciones.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, confirmó que, pese a la ampliación del horario de restricción, la entrega de salvoconductos se mantendrá para garantizar la operación de actividades que dependen del transporte de carga.

Requisitos para obtener el salvoconducto

Los transportistas que necesiten acceder a este permiso deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por las autoridades:

Contar con un título habilitante vigente para la operación de carga pesada o de cuenta propia

Presentar planes de capacitación para conductores, enfocados en reducir los factores humanos que inciden en los siniestros de tránsito

Disponer de tecnología de monitoreo, como sistemas GPS, que permitan controlar la circulación y la velocidad de los vehículos

Tener aprobada la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en centros autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

La normativa excluye de la restricción a los camiones pequeños de dos ejes tipo 2D, utilizados para distribución en barrios, siempre que no superen los 5 metros de largo, 2,6 metros de ancho y 3 metros de alto.

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Muñoz señaló que se realizará una evaluación de la medida al cierre del primer semestre de 2026. En ese momento se analizarán los resultados para determinar si la medida continúa, se ajusta o se levanta. “Necesitamos ponerla también en la tarde para saber si funciona. Si no es eficiente, se puede retirar; pero si da resultados, se mantendrá”, precisó.

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